07 Октября 2020
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стипендия, студенческий билет, деньги (2016) | Фото: obeschania.ru

"Не может взрослый человек жить на 3 тысячи рублей": ректор МГУ выступил за увеличение стипендий аспирантам

Аспиранты должны получать стипендию не в 3-7 тыс. руб., как сейчас, а в 30-50 тыс., считает ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий. Академик выступил за грантовую поддержку аспирантуры российских вузов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нужно предоставлять университетам, научным институтам гранты при условии реализации программ аспирантуры. Надо, чтобы аспирант получал стипендию не 3-7 тыс. руб., а хотя бы 30-50 тыс. руб. Не может человек взрослый, семейный жить на 3-7 тыс. руб. стипендии. Поэтому грантовая и иные способы поддержки нужны", - сказал Виктор Садовничий на сегодняшней пресс-конференции.

Также ректор МГУ считает, что необходимо вернуть надбавки за ученые степени.

"Успешно защитить кандидатскую – это труд. И на это способны немногие", - подчеркнул ректор МГУ.

В российских вузах научную работу ведут 100 тыс. аспирантов, из них защищают кандидатские – всего 10 тыс.

"Это слой, который надо особо беречь. Даже если будет 40-50 тыс. успешно защитивших кандидатскую, это не так много для нашей страны и будущей науки", - добавил Садовничий.

Академик рассказал, что союз ректоров предложил создать специальную группу при Правительстве РФ, которая мониторила бы вопросы аспирантуры.

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"Не может взрослый человек жить на 3 тысячи рублей": ректор МГУ выступил за увеличение стипендий аспирантам

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Теги: аспирант, мгу, виктор садовничий, стипендия



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