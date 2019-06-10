07 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске депутаты раскритиковали работу городского управления благоустройства

В Челябинске депутаты раскритиковали работу управления благоустройства города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы, на заседании совместной комиссии по местному самоуправлению и ОБЖ начальник управления благоустройства администрации города Владимир Жучков рассказал, что за пять месяцев ведомством было рассмотрено 359 дел о нарушениях правил благоустройства.

Депутатов такие показатели не устроили.

"Мы все прекрасно понимаем, что эти цифры далеки от реального состояния дел. Нарушений в городе гораздо больше", - подчеркнул спикер гордумы Станислав Мошаров.

Жучкову напомнили, что два месяца назад в Центральном районе начали работать "квартальные". Однако он не смог представить результаты их работы.

"Депутаты отметили, что в ситуации, когда управление благоустройства не справляется с валом административных нарушений, надо принимать либо кадровые решения, либо рассматривать вопрос о передаче части полномочий по штрафованию нарушителей на уровень районных администраций", - рассказали в гордуме.

Стоит отметить, что сейчас в ЗСО рассматривается инициатива о наделении районов дополнительными полномочиями по контролю за нарушителями благоустройства.

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В Челябинске депутаты раскритиковали работу городского управления благоустройства

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Теги: депутаты, гордума, управление благоустройства, штрафы,



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