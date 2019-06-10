07 Октября 2020
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Курган, Курганская область (2018) | Фото:Накануне.RU

Региональные депутаты выступили против возможного объединения Курганской и Тюменской областей

Депутаты от Тюменской и Курганской областей высказались не в пользу объединения двух регионов. В Тюмени при этом признали, что региону бы пришлось туго без помощи ХМАО и ЯНАО.

Как ранее сообщило РБК, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков якобы предложил Кремлю включить Зауралье в состав Тюменской области, мотивировав свое решение сложной экономической ситуацией в Зауралье.

В пресс-службе Шумкова пока официально не прокомментировали эту новость, однако в кулуарах правительства Курганской области считают, что эта новость - не что иное как вброс.

Депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин считает, что вопрос присоединения Кургана к Тюмени - не новый, и поднимался уже не раз.

"Да, Курганская область - тяжелый, дотационный регион. Да, в регионе множество проблем, но и в соседних регионах Урала своих проблем хватает. Прожили же все это время: кризисы, реформы выдержали, и еще проживем. Конечно, хочется, чтобы не уезжали из Кургана, а, наоборот, приезжали, и работы всем хватало с достойной заработной платой", - сообщил Накануне.RU Ярушин.

"Считаю, что не в присоединении дело, а в отношении и пересмотре на уровне Правительства РФ бюджетной, налоговой и программной политики, касающейся вот именно дотационных регионов, а их в России достаточно много и тоже с большими долгами", - отметил депутат.

Юрий Ярушин ЛДПР(2016)|Фото: Накануне.RU

По словам Ярушина, есть в Зауралье проблемы, есть сложности, но есть и развитие, движение, укрепление в каких-то направлениях.

"Надо просто на всех уровнях требовать и добиваться правильных путей решения", - отметил парламентарий.

Коллега Ярушина, депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева в разговоре с Накануне.RU отметила, что объединение регионов - не выход из положения.

"Отрицательно отношусь к слиянию. Он (Шумков - прим.) решил возглавить, наши две области объединить, или чего он там? Для чего это? Я не поняла. Для его карьеры? Тогда вряд ли. У нас уже имеется губернатор в наличии. А если для чего-то другого… ну Курганскую область надо поднимать. Постановление правительства о комплексном развитии сельских территорий. На Курган там, по-моему, финансирование будет выделяться больше собственных средств 5%, а остальные - федеральные. Надо использовать, потому что область-то убитая", - отметила Казанцева.

Тамара Казанцева(2019)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, в результате объединения не станет больше бюджетных денег.

"Если от нас отнимут, а к ним добавят - ну у нас похуже будет, у них получше маленько. Я думаю, это не выход из положения. Надо искать другие резервы. Привлекать инвестиции, что-то строить, развивать, со стороны федерации помощь должна быть. Ну понятно, что тут заманчивая перспектива - Ямал, Ханты дают нам половину бюджета, а им никто не дает. Мы тоже, наверное, бы без Ямала и Хантов были на уровне Кургана, но поскольку у нас есть три думы, три субъекта, которые примерно договорились о том, что сотрудничать надо, и решать вопросы, то так это все и решается на должном уровне", - отметила депутат.

По мнению Казанцевой, жители Тюменской области тоже будут против слияния.

"Нас если и объединять, то надо с северами, с которыми мы всегда были исторически вместе. Я думаю, что это абсолютно неразумное предложение и считаю, что оно ничего не дает. А если еще когда-нибудь кто-нибудь заявит: "ХМАО и ЯНАО, не выделяйте средства из бюджета!", то тогда мы вообще "умрем". Я думаю, что это волюнтаристское заявление", - пояснила свою позицию Казанцева.

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Региональные депутаты выступили против возможного объединения Курганской и Тюменской областей

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Теги: Курганская область, Тюменская область, Курган, Тюмень, объединение, регионы, Вадим Шумков, РБК



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