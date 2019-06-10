Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагоне UFC

25-летний канадский певец Джастин Бибер вызвал на поединок 56-летнего актера Тома Круза. Сообщается, что артист призвал организатора боев по смешанным единоборствам UFC провести бой. Объявление появилось в соцсетях Бибера.

Круз пока не ответил, зато объявился Конан МакГрегор, бывший чемпион UFC, который предложил свои услуги в качестве организатора боя, а потом и вовсе предложил Биберу другого соперника – актера Марка Уолберга.

Несмотря на то, что Бибер моложе Круза в два раза, многие в соцсетях ставят на Тома, поскольку он много лет сохраняет прекрасную физическую форму и сам выполняет трюки в боевиках, напирмер, во фрншизе "Миссия невыполнима".