Онлайн-курсы не заменят университетское образование, - ректор МГУ

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий считает, что онлайн-образование никогда не заменит университетское – с "живым" преподавателем и общением в группе. Об этом академик сказал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас все говорят об онлайн-образовании и онлайн-курсах. Я не поменял своей точки зрения – я не считаю, что онлайн-образование может заменить университет. Университет – это нечто большее, его нельзя описать словами, это жизнь, это среда, это состояние души. Представить себе университет без учителя, без общения в группе, без перерывов после лекций невозможно", - высказал свое мнение Виктор Садовничий.

Ректор МГУ рассказал, что сегодня 420 тыс. слушателей из 180 стран мира обучаются на онлайн-платформах Московского госуниверситета.

"Конечно, технологии предлагают возможности ускорить получение информации, получить новые знания, которые ранее были труднодоступны. Поэтому мы, как и ведущие университеты мира, активно работает с онлайн-образованием", - сказал академик.

Отметим, что преподаватели МГУ читают онлайн-лекции студентам других вузов. Как ранее писало Накануне.RU, первокурсникам Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) их основной предмет – высшую математику – преподавал лектор из Московского госуниверситета. Такое решение дальневосточный вуз принял ради повышения качества образования и усиления подготовки студентов. Но на единственном часе "практики" в неделю решение задач превратилось в разбор теории, студенты стали жаловаться на "заочное" обучение и подписывать петицию к ректору.