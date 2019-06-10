07 Октября 2020
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Образование В России
МГУ (2019) | Фото: nakanune.ru

Онлайн-курсы не заменят университетское образование, - ректор МГУ

Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий считает, что онлайн-образование никогда не заменит университетское – с "живым" преподавателем и общением в группе. Об этом академик сказал на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Сейчас все говорят об онлайн-образовании и онлайн-курсах. Я не поменял своей точки зрения – я не считаю, что онлайн-образование может заменить университет. Университет – это нечто большее, его нельзя описать словами, это жизнь, это среда, это состояние души. Представить себе университет без учителя, без общения в группе, без перерывов после лекций невозможно", - высказал свое мнение Виктор Садовничий.

Ректор МГУ рассказал, что сегодня 420 тыс. слушателей из 180 стран мира обучаются на онлайн-платформах Московского госуниверситета.

"Конечно, технологии предлагают возможности ускорить получение информации, получить новые знания, которые ранее были труднодоступны. Поэтому мы, как и ведущие университеты мира, активно работает с онлайн-образованием", - сказал академик.

Отметим, что преподаватели МГУ читают онлайн-лекции студентам других вузов. Как ранее писало Накануне.RU, первокурсникам Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) их основной предмет – высшую математику – преподавал лектор из Московского госуниверситета. Такое решение дальневосточный вуз принял ради повышения качества образования и усиления подготовки студентов. Но на единственном часе "практики" в неделю решение задач превратилось в разбор теории, студенты стали жаловаться на "заочное" обучение и подписывать петицию к ректору.

онлайн-лекции ДВФУ, видео-лекции(2018)|Фото: Накануне.RU

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Онлайн-курсы не заменят университетское образование, - ректор МГУ

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Теги: онлайн - образование, мгу, виктор садовничий



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