12 июня в прокат выходит фильм "Донбасс. Окраина"

В День России на экраны страны выходит военный фильм Рената Давлетьярова "Донбасс. Окраина".

Действие ленты разворачивается в августе 2014 года. По сюжету молодой солдат украинской армии Андрей Соколов в качестве водителя направлен в зону боевых действий, во время обстрела он спасается в подвале жилого дома, там он познакомится с разными людьми, у которых могут быть противоположные взгляды на жизнь и политику, но сейчас они все объединяются, чтобы выжить.

Фильм с врезками документальной хроники из Донецка снимали в поселке Мирный под Евпаторией. Сценарий фильма Алексей Тимошкин написал по собственной пьесе, в 2014 году он полгода провел в Донбассе. Боевиком кино назвать сложно, скорее это психологическая драма с несколькими яркими характерами и сильными диалогами. Хотя, как утверждают создатели фильма, ничего театрального на экране не будет.

Несмотря на то, что премьера назначена на 12 июня, предпоказы уже дают первые результаты - на сайте Megacritic.ru картинка получила зрительский рейтинг 8 из 10, но мнения зрителей разошлись. Так, пользователи сайта пишут (орфография и пунктуация сохранены):

"Спасибо режиссеру и всей команде за прекрасный фильм. Сюжет вроде несложный и понятный, а выходишь после просмотра и продолжаешь думать. Это не ура-патриотический фильм, а история о том, как оказывается просто сделать врагами людей, которые годами мирно жили рядом друг с другом. Как в критической ситуации проявляются личностные человеческие/зверские качества. Как сложно отстоять свою правду, когда ты воспитан на принципах человечности (не стреляй в спину, помоги тем, кто нуждается в твоей помощи, не будь зверем), перед беспринципным, лживым оппонентом. И вновь задумываешься о разнице в культурах западной и восточной Украины, которая в итоге и является одной из причин всего происходящего на Донбассе". (Маргарита)

"Проукраинская пропаганда за счёт российских налогоплательщиков. Вот это да! Людей на Донбассе объединяет одна ненависть - ненависть к Украине и укропам." (Иван).

Режиссер Ренат Давлетьяров известен своим ремейком военного фильма "А зори здесь тихие". В интервью на телеканале "Культура" он признался, что знает - судьба у ленты будет сложная: одно дело снимать кино про конфликт, которому более 70 лет, и совсем другое - попытаться объяснить, что происходило пять лет назад в Донбассе. Режиссер не сомневается, что многие критики будут изливать яд на страницы своих изданий, и он пошел сознательно на такой фильм, чтобы посмотреть на выражение этих лиц.

"Вы знаете, у нас в стране мы воюем до сих пор по поводу разных вещей, существуют спорные точки зрения и на Великую Отечественную войну, и на Гражданскую, и эта война идет и идет. Не говоря уже о том страшном конфликте, который полыхает на Донбассе", - сказал режиссер в интервью телеканалу "Культура" в беседе с Владиславом Флярковским.

По мнению обозревателя Флярковского, появление в фильме батальона "Азов" сразу же говорит зрителю, кого любить, а кого ненавидеть: "А стоило ли? Один эпизод дает повод упрекнуть вас именно в предвзятости", - сказал ведущий на российском телеканале "Культура".

Напомним, что батальон "Азов" - реально существующее подразделение специального назначения в составе Нацгвардии Украины, и, как напомнил Давлетьяров ведущему канала "Культура", добровольцы "Азова" ежегодно празднуют день рождения Гитлера и не скрывают своих взглядов, а также любят фотографироваться со свастикой и знаками НАТО. Режиссер отметил, что считает это абсолютным злом.