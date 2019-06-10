"Такой работы не должно быть". Наталья Комарова высказалась за ликвидацию губернаторов

Цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта в будущем должны заменить большинство чиновников, сказала губернатор Югры Наталья Комарова. По ее мнению, в ходе цифровизации может исчезнуть и такая профессия, как губернатор.

По словам Наталья Комаровой, чем меньше будет нужно чиновников для получения услуг жителями, тем лучше.

"Не хочу вас напугать, но я, например, думаю над тем, что такой работы, как губернатор, не должно быть у будущем, - приводит слова Комаровой "Интерфакс".

В Югре технологии с применением искусственного интеллекта частично уже заменяют чиновников. Так, нейросеть заменит человека при консультировании жителей по вопросам подключения всех государственных и муниципальных услуг регионе к 2026 г.

"Чиновники почти добровольно, но делегируют часть своих полномочий системе искусственного интеллекта. Нейросеть станет самым простым и доступным единым окном связи граждан и власти", - сказала Наталья Комарова в ходе Международного IT-форума.