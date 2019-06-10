На Ямале глава оштрафован за нарушение законов о контрактной системе

Глава сельского поселения Мыс-Каменный оштрафован за неполное исполнение муниципального контракта на снос домов, сообщили Накануне.RU в пресс-служб прокуратуры Ямала.

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В декабре 2018 года администрация решила снести в Мысе-Каменном два дома, для чего заключила контракт на сумму в 500 тыс. руб. Фактически подрядчик избавился только от одного объекта – о втором доме направлено гарантийное письмо, его снесут позже. Несмотря на это, глава администрации полностью оплатил работы. Стоимость работы, которая осталась невыполненной, – 50 тыс. руб.

Эти деньги вернули в бюджет после рассмотрения внесенного прокурором района представления. За нарушение закона глава оштрафован на 20 тыс. руб.