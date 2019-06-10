Болото на участке многодетного инвалида из Тюмени начнут осушать в 2020 году

В департаменте имущественных отношений Тюменской области прокомментировали ситуацию с выделением заболоченного земельного участка инвалиду второй группы, отцу четверых малолетних детей, чемпиону Европы по паралимпийскому баскетболу Ильшату Сагитову, передает корреспондент Накануне.RU.

Как пояснили в ведомстве, заболоченность участка возникла в результате нарушения дренажной системы, предусматривающей сброс талых вод. Кроме того, на участке разместили несанкционированную свалку снега.

Для устранения причин затопления был заключен муниципальный контракт по разработке проектной документации по строительству автодороги в районе улиц Магистральная - Григория Алексеева. Проектная документация в настоящий момент уже готова и проходит госэкпертизу, после которой начнется строительство дороги. В рамках строительства будут выполнены работы по водопонижению, путем устройства канализации закрытого типа, очистных сооружений и насосной станции. Работы будут вестись в 2020 г.

Также в ведомстве отметили, что участок расположен в районе жилой застройки "Казарово", предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Этот район входит в границу Тюмени, достаточно заселен и обеспечен всей необходимой инфраструктурой. В 2020 г. здесь планируется открыть школу на 360 мест. Строительство запланировано на третий квартал 2019 г.

Напомним, ранее многодетный отец записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Он предложил подарить этот участок главе государства для строительства дома.