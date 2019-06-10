07 Октября 2020
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Филипп Киркоров (2018) | Фото:youtube.com

Филипп Киркоров написал заявление в полицию из-за француза Маруани

Певец Филипп Киркоров подал заявление в ГСУ МВД. Он хочет наказать виновных в распространении клеветы в его адрес, также артист считает, что его деловой репутации причинен ущерб.

Исковое заявление касается скандала с французским композитором Дидье Маруани, год назад обвинившим Киркорова в воровстве его песни, сообщает Super. Весной этого года Маруани дал пресс-конференцию, на которой сообщил о дальнейшем желании судиться с поп-королем. В заявлении Киркорова говорится, что заявления Маруани о плагиате ни на чем не основаны, а значит – являются клеветой. Также Филипп хочет наказать СМИ, которые написали о пресс-конференции француза.

"Три года назад адвокаты Маруани обратились в МВД с заявлением. Маруани хотел возбудить уголовное дело по факту плагиата. Следователи провели свою экспертизу в Гнесинке у профессионалов. Экспертиза показала — плагиата нет. Однако Маруани, который по каким-то причинам результаты экспертизы забыл, на своей недавней пресс-конференции снова выкинул  слово "плагиат" в микрофон. Мы, адвокаты Филиппа Киркорова тут же увидели здесь 128 статью уголовного кодекса (штраф до 1 млн или обязательные работы до 240 часов). Поясню: Маруани публично, заведомо зная результаты экспертизы, заявил журналистам о плагиате. Мы ждали этого и дождались. Мышеловка щёлкает быстро", - комментируют заявление Киркорова адвокаты Александр Добровинский и Марина Дубровская.

 

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Филипп Киркоров написал заявление в полицию из-за француза Маруани

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Теги: филипп киркоров, дидье маруани, клевета, полиция



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