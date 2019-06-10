Песков не стал комментировать возможность отставок в МВД в связи с делом Голунова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможных кадровых решениях в правоохранительных органах в связи с уголовным делом в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.

По его словам, о деле было доложено президенту в пятницу, сообщает "Интерфакс". С учетом резонанса в Кремле внимательно наблюдают за всеми деталями, добавил Песков.

На вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность отставок в правоохранительных органах, пресс-секретарь ответил: "Не думаю, что могу сказать чего-то больше, чем я уже сказал".

Также в Кремле обратили внимание на уточнения, сделанные представителями МВД по вопросу ранее опубликованных фотографий, заявил Песков.

Журналист был задержан на Цветном бульваре 6 июня. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 граммов кокаина.

Голунову вменяется покушение на сбыт наркотиков - максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. 8 июня суд назначил мерой пресечения два месяца домашнего ареста до 7 августа.

Комментируя ситуацию в суде, Голунов снова заявил, что его дело является сфабрикованным, а наркотики были ему подброшены. Он считает, что таким образом ему могут мстить герои публикации о похоронном бизнесе, вторую часть которой он готовил к выходу.

В МВД ранее объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова, назвав ее ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка.

В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. В полиции уточнили, что фотографии сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе. На связь с этой группой проверяется Голунов.

Сегодня главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн официально заявил,что в анализах журналиста "Медузы" Ивана Голунова не нашли наркотических веществ.