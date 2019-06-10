В Югре в 17-й раз "Спасти и сохранить" природу вышли нефтяники, первопроходцы и школьники: о чём говорили и что показывали в рамках десятков мероприятий

В Югре прошла масштабная экологическая акция "Спасти и сохранить". Среди трёх десятков мероприятий – насыщенный пресс-тур для журналистов Урала, участники которого проехали через полокруга и посмотрели, как предприятия заботятся о чистоте природы. Они побывали на знаковых нефтяных предприятиях и посёлке первопроходцев, мэриях городов и школе, где любовь к родине прививают с детства. О том, как в нефтяной житнице заботятся о природе, читайте в материале Накануне.RU.

Международная экологическая акция "Спасти и сохранить" – социально значимый экологический проект, который впервые прошёл в Югре в 2003 году. С 2004 г. он проходит под эгидой Международной ассоциации "Северный форум", с 2005 – под эгидой ЮНЕСКО. Семь лет назад проект начало поддерживать федеральное Министерство природных ресурсов и экологии. В 2013 г. акция вошла в план основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды.

Цель проекта – содействие устойчивому развитию региона через совместную работу различного уровня в области охраны окружающей среды для обеспечения экологической безопасности и качества жизни, формирование экологической культуры населения. Тематика "Спасти и сохранить" в разные годы была различной: в 2003 г. её сформулировали как "Югра. Экология. Жизнь", в 2007 – "В содружестве с природой", а в 2019 – "Познавая природу, сохраняй ее!".

Среди 30 основных мероприятий, которые прошли в рамках акции в этом году, - масштабный пресс-тур по маршруту Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Лангепас – Сургут – Нефтеюганск – Пойковский – Ханты-Мансийск. Старт поездке дали на выездном заседании Координационного совета в области охраны окружающей среды в Югре, которое прошло в Нижневартовске. На нём глава регионального Природнадзора Сергей Пикунов заявил: несмотря на то, что ни один город округа не попал в список 12 самых грязных городов страны, это не означает, что проблем нет.

"Те проблемы, которые сейчас есть, решаемы. Когда-то казалось, что утилизация попутного нефтяного газа – нерешаемое дело, а сейчас с помощью различных мер округ вышел на показатель утилизации в 95,3%. Снижен в 4,5 раза объём сжигаемого попутного нефтяного газа. То же самое предстоит сделать с показателями по загрязнению земли", - сказал Пикунов.

Он отметил, что в последние годы выросли объемы рекультивации земли. В результате грамотной работы компаний, средняя площадь одного загрязнённого в случае аварии участка снизилась с 1,6 до 0,3 га.

"За 10 лет мы в 147 раз снизили объёмы попадания нефтепродуктов в Обь-Иртышский бассейн, и сейчас Обь – единственная река, которая течёт в нефтедобывающих регионах, где содержание нефтепродуктов снижается", - сказал Пикунов.

После совещания журналисты, разделившись на две группы, посадили Аллею экологов, а также украсили саженцами деревьев территорию детского сада №38 "Домовёнок". Следующей точкой посещения прессы стали водоочистные сооружения нижневартовского "Водоканала". Директор предприятия Анатолий Боков рассказал, что в 2015 г. вода, которую пьют горожане, заняла второе место в России по качеству.

Очистные сооружения нижневартовского "Горводоканала"

"Порядка 10 лет меняем в домах трубы на пластиковые, которые экологически более чистые. Плотно работаем с управляющими компаниями: мало кто задумывается, что в типовом шестиподъездном девятиэтажном доме – 10 км труб, и если с ними что-то случится, мы не напоим людей той водой, которая должна быть по нормам", - сказал Боков.

Третьей точкой стал мусоросортировочный комплекс. По словам генерального директора компании "ТрансСервис", которая вывозит твёрдые бытовые отходы на полигон, Дмитрия Елизарова, все коммунальные отходы, которые сегодня образуются в столице Самотлора, уходят на обработку.

"5% всех отходов уходит на переработку. Мы перед собой ставим задачу увеличивать процент переработки. Уже куплено оборудование для раздельного сбора мусора, в ближайшие два месяца оно встанет на помойки. Мы разными машинами будем вывозить сухие и сырые отходы. Все полезные фракции едут на переработку. Часть едет на наш собственный завод в Свердловской области, где мы делаем элементы благоустройства. Мы готовы сделать такое же производство здесь, в Югре, но для эффективности этого процесса сырьё должно быть местным. Но это будет реально тогда, когда появятся межмуниципальные полигоны и сортировочные заводы ", - сказал Елизаров.

Вот такие скамейки получаются из югорского мусора

Потом журналистов отвезли на несколько объектов Самотлорского месторождения, где показали, как перерабатывают отходы нефтедобычи, как в мобильной лаборатории, расположенной в машине "Форд транзит", определяют, каково содержание в отобранной пробе воды нефтепродуктов. Также прессе показали, как на рекультивируемом участке "исторического наследия" работает экскаватор-амфибия, а также провели по выставке спецтехники для рекультивации.

Место первой скважины Самотлорского месторождения

В Лангепасе гости во время посещения посёлка первопроходцев познакомились с людьми, которые когда-то приехали в Югру строить города, а также их бытом, в частности, жилой бочкой. Один из них, Владимир Кривоногов, рассказал Накануне.RU, что приехал в регион в 1983 г. 33-летним. Он отметил, что отношения между людьми в те времена были лучше, сейчас он скучает по этому.

"Двери жилищ не закрывали, между собой жили ровно. Кто-то мог в три часа ночи прийти и сказать: "Чего вы спите, у меня сегодня день рождения!"", - сказал Кривоногов.

Журналистам также показали цех компании "Ланкор" по антикоррозийному покрытию труб, которые предприятие делает для "Лукойл – Западная Сибирь". Технология позволяет четверть века не менять их, поскольку они становятся неуязвимы для вредного воздействия нефтепродуктов. Позже гостей провели по площадке предприятия, где происходит утилизация попутного нефтяного газа.

В экономической столице округа гости познакомились с подготовкой специалистов в области охраны окружающей среды. Также встретились с заместителем главы города Александром Жердевым, который рассказал, как именно благоустроят парк "За Саймой". На второй день пребывания в городе участников пресс-тура провели по площадкам "Сургутнефтегаза" – комплексу по измельчению бумажных и полимерсодержащих отходов, где измельчают, например, различные шины, и цеху по нанесению покрытия на трубы (производство аналогично тому, что есть в Лангепасе), соединительные детали трубопроводов. Журналистам рассказали, как именно укрепляют трубы и расправляются с бумагой. Начальник управления экологической безопасности и природопользования ОАО "Сургутнефтегаз", депутат думы ХМАО Любовь Малышкина рассказала Накануне.RU, что, несмотря на то, что у компании есть коммерческие тайны, работник, который уничтожает бумагу, ничего из "подручного материала" не почерпнёт – есть те, кто контролирует, чтобы он именно уничтожал архивные документы, а не вчитывался в них.

Следующий точкой стала площадка строящегося комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для Нефтеюганска, района и Пыть-Яха. Генеральный директор частного партнёра строительства, компании "Ресурсосбережение ХМАО", Евгений Барзыкин рассказал, что, согласно плану, площадка должна быть готова к середине 2021 г., однако в планах – закончить раньше. В Пойковском журналистов встретили в местной школе №4, ученики которой рассказали, как именно поддерживают окружающую среду в чистоте: проводят субботники, выращивают цветы и участвуют в прочих экологических проектах. Завершился пресс-тур в Ханты-Мансийске выпуском мальков сибирского осетра и круглым столом в рамках Международного экологического телефестиваля.

На церемонии закрытия акции первый заместитель губернатора Югры, председатель оргкомитета акции Геннадий Бухтин заявил, что "на протяжении двух десятилетий за достижениями в части экологического развития стоят люди".

"Мы сегодня собрали всех, кто стоял у истоков акции, кто ее поддерживал. Международная экологическая акция "Спасти и сохранить" как всегда была проведена очень достойно. Большое спасибо вам, уважаемые коллеги, за ваш труд, за любовь к родному краю", - сказал он.