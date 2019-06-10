07 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Стела первой нефти Самотлорское месторождение (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре в 17-й раз "Спасти и сохранить" природу вышли нефтяники, первопроходцы и школьники: о чём говорили и что показывали в рамках десятков мероприятий

В Югре прошла масштабная экологическая акция "Спасти и сохранить". Среди трёх десятков мероприятий – насыщенный пресс-тур для журналистов Урала, участники которого проехали через полокруга и посмотрели, как предприятия заботятся о чистоте природы. Они побывали на знаковых нефтяных предприятиях и посёлке первопроходцев, мэриях городов и школе, где любовь к родине прививают с детства. О том, как в нефтяной житнице заботятся о природе, читайте в материале Накануне.RU.
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Международная экологическая акция "Спасти и сохранить" – социально значимый экологический проект, который впервые прошёл в Югре в 2003 году. С 2004 г. он проходит под эгидой Международной ассоциации "Северный форум", с 2005 – под эгидой ЮНЕСКО. Семь лет назад проект начало поддерживать федеральное Министерство природных ресурсов и экологии. В 2013 г. акция вошла в план основных мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды.

Цель проекта – содействие устойчивому развитию региона через совместную работу различного уровня в области охраны окружающей среды для обеспечения экологической безопасности и качества жизни, формирование экологической культуры населения. Тематика "Спасти и сохранить" в разные годы была различной: в 2003 г. её сформулировали как "Югра. Экология. Жизнь", в 2007 – "В содружестве с природой", а в 2019 – "Познавая природу, сохраняй ее!".

Среди 30 основных мероприятий, которые прошли в рамках акции в этом году, - масштабный пресс-тур по маршруту Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Лангепас – Сургут – Нефтеюганск – Пойковский – Ханты-Мансийск. Старт поездке дали на выездном заседании Координационного совета в области охраны окружающей среды в Югре, которое прошло в Нижневартовске. На нём глава регионального Природнадзора Сергей Пикунов заявил: несмотря на то, что ни один город округа не попал в список 12 самых грязных городов страны, это не означает, что проблем нет.

Выездное заседание Координационного совета в области охраны окружающей среды в Югре Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Глава Природнадзора Югры Сергей Пикунов(2019)|Фото: Накануне.RU

Выездное заседание Координационного совета в области охраны окружающей среды в Югре Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Выездное заседание Координационного совета в области охраны окружающей среды в Югре Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

"Те проблемы, которые сейчас есть, решаемы. Когда-то казалось, что утилизация попутного нефтяного газа – нерешаемое дело, а сейчас с помощью различных мер округ вышел на показатель утилизации в 95,3%. Снижен в 4,5 раза объём сжигаемого попутного нефтяного газа. То же самое предстоит сделать с показателями по загрязнению земли", - сказал Пикунов.

Он отметил, что в последние годы выросли объемы рекультивации земли. В результате грамотной работы компаний, средняя площадь одного загрязнённого в случае аварии участка снизилась с 1,6 до 0,3 га.

"За 10 лет мы в 147 раз снизили объёмы попадания нефтепродуктов в Обь-Иртышский бассейн, и сейчас Обь – единственная река, которая течёт в нефтедобывающих регионах, где содержание нефтепродуктов снижается", - сказал Пикунов.

После совещания журналисты, разделившись на две группы, посадили Аллею экологов, а также украсили саженцами деревьев территорию детского сада №38 "Домовёнок". Следующей точкой посещения прессы стали водоочистные сооружения нижневартовского "Водоканала". Директор предприятия Анатолий Боков рассказал, что в 2015 г. вода, которую пьют горожане, заняла второе место в России по качеству.

Водоочистные сооружения Горводоканал Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Очистные сооружения нижневартовского "Горводоканала"

"Порядка 10 лет меняем в домах трубы на пластиковые, которые экологически более чистые. Плотно работаем с управляющими компаниями: мало кто задумывается, что в типовом шестиподъездном девятиэтажном доме – 10 км труб, и если с ними что-то случится, мы не напоим людей той водой, которая должна быть по нормам", - сказал Боков.

директор Горводоканала Нижневартовска Анатолий Боков(2019)|Фото: Накануне.RU

Третьей точкой стал мусоросортировочный комплекс. По словам генерального директора компании "ТрансСервис", которая вывозит твёрдые бытовые отходы на полигон, Дмитрия Елизарова, все коммунальные отходы, которые сегодня образуются в столице Самотлора, уходят на обработку.

Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Мусороперерабатывающий комплекс Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

"5% всех отходов уходит на переработку. Мы перед собой ставим задачу увеличивать процент переработки. Уже куплено оборудование для раздельного сбора мусора, в ближайшие два месяца оно встанет на помойки. Мы разными машинами будем вывозить сухие и сырые отходы. Все полезные фракции едут на переработку. Часть едет на наш собственный завод в Свердловской области, где мы делаем элементы благоустройства. Мы готовы сделать такое же производство здесь, в Югре, но для эффективности этого процесса сырьё должно быть местным. Но это будет реально тогда, когда появятся межмуниципальные полигоны и сортировочные заводы ", - сказал Елизаров.

Скамейка из мусора Нижневартовск(2019)|Фото: Накануне.RU

Вот такие скамейки получаются из югорского мусора

Потом журналистов отвезли на несколько объектов Самотлорского месторождения, где показали, как перерабатывают отходы нефтедобычи, как в мобильной лаборатории, расположенной в машине "Форд транзит", определяют, каково содержание в отобранной пробе воды нефтепродуктов. Также прессе показали, как на рекультивируемом участке "исторического наследия" работает экскаватор-амфибия, а также провели по выставке спецтехники для рекультивации.

Мобильная лаборатория Самотлорское месторождение(2019)|Фото: Накануне.RU

Экскаватор-амфибия рекультивация Самотлорское месторождение(2019)|Фото: Накануне.RU

Стела первой нефти Самотлорское месторождение(2019)|Фото: Накануне.RU

Место первой скважины Самотлорского месторождения

Спецтехника для рекультивации Самотлорское месторождение(2019)|Фото: Накануне.RU

Спецтехника для рекультивации Самотлорское месторождение(2019)|Фото: Накануне.RU

Спецтехника для рекультивации Самотлорское месторождение(2019)|Фото: Накануне.RU

В Лангепасе гости во время посещения посёлка первопроходцев познакомились с людьми, которые когда-то приехали в Югру строить города, а также их бытом, в частности, жилой бочкой. Один из них, Владимир Кривоногов, рассказал Накануне.RU, что приехал в регион в 1983 г. 33-летним. Он отметил, что отношения между людьми в те времена были лучше, сейчас он скучает по этому.

"Двери жилищ не закрывали, между собой жили ровно. Кто-то мог в три часа ночи прийти и сказать: "Чего вы спите, у меня сегодня день рождения!"", - сказал Кривоногов.

Памятник первопроходцам Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Аллея дружбы народов Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Аллея дружбы народов Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Капсула времени аллея дружбы народов Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Техника первопроходцев Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Техника первопроходцев Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Бочка первопроходцы Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Бочка первопроходцы Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Бочка первопроходцы Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Бочка первопроходцы Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Бочка первопроходцы Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Этнодеревня Лангепасолъ Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Этнодеревня Лангепасолъ Лангепас(2019)|Фото: Накануне.RU

Журналистам также показали цех компании "Ланкор" по антикоррозийному покрытию труб, которые предприятие делает для "Лукойл – Западная Сибирь". Технология позволяет четверть века не менять их, поскольку они становятся неуязвимы для вредного воздействия нефтепродуктов. Позже гостей провели по площадке предприятия, где происходит утилизация попутного нефтяного газа.

Укрепление труб Лангепаснефтегаз(2019)|Фото: Накануне.RU

Утилизация ПНГ Лангепаснефтегаз(2019)|Фото: Накануне.RU

Утилизация ПНГ Лангепаснефтегаз(2019)|Фото: Накануне.RU

Утилизация ПНГ Лангепаснефтегаз лаборатория(2019)|Фото: Накануне.RU

В экономической столице округа гости познакомились с подготовкой специалистов в области охраны окружающей среды. Также встретились с заместителем главы города Александром Жердевым, который рассказал, как именно благоустроят парк "За Саймой". На второй день пребывания в городе участников пресс-тура провели по площадкам "Сургутнефтегаза" – комплексу по измельчению бумажных и полимерсодержащих отходов, где измельчают, например, различные шины, и цеху по нанесению покрытия на трубы (производство аналогично тому, что есть в Лангепасе), соединительные детали трубопроводов. Журналистам рассказали, как именно укрепляют трубы и расправляются с бумагой. Начальник управления экологической безопасности и природопользования ОАО "Сургутнефтегаз", депутат думы ХМАО Любовь Малышкина рассказала Накануне.RU, что, несмотря на то, что у компании есть коммерческие тайны, работник, который уничтожает бумагу, ничего из "подручного материала" не почерпнёт – есть те, кто контролирует, чтобы он именно уничтожал архивные документы, а не вчитывался в них.

Сургутский госуниверситет СурГУ(2019)|Фото: Накануне.RU

СурГУ конференция(2019)|Фото: Накануне.RU

СурГУ мусор график(2019)|Фото: Накануне.RU

СурГУ мусор график(2019)|Фото: Накануне.RU

Утилизация шин Сургутнефтегаз(2019)|Фото: Накануне.RU

Утилизация шин Сургутнефтегаз(2019)|Фото: Накануне.RU

Цех по нанесению покрытия на трубы Сургутнефтегаз(2019)|Фото: Накануне.RU

Комплекс по измельчению бумажных и полимерсодержащих отходов Сургутнефтегаз(2019)|Фото: Накануне.RU

Начальник управления экологической безопасности и природопользования Сургутнефтегаза, депутат думы ХМАО Любовь Малышкина(2019)|Фото: Накануне.RU

Следующий точкой стала площадка строящегося комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для Нефтеюганска, района и Пыть-Яха. Генеральный директор частного партнёра строительства, компании "Ресурсосбережение ХМАО", Евгений Барзыкин рассказал, что, согласно плану, площадка должна быть готова к середине 2021 г., однако в планах – закончить раньше. В Пойковском журналистов встретили в местной школе №4, ученики которой рассказали, как именно поддерживают окружающую среду в чистоте: проводят субботники, выращивают цветы и участвуют в прочих экологических проектах. Завершился пресс-тур в Ханты-Мансийске выпуском мальков сибирского осетра и круглым столом в рамках Международного экологического телефестиваля.

Мусорный полигон под Нефтеюганском(2019)|Фото: Накануне.RU

Генеральный директор Ресурсосбережение ХМАО Евгений Барзыкин(2019)|Фото: Накануне.RU

Школа №4 Пойковский(2019)|Фото: Накануне.RU

Школа № 4 Пойковский дети экология(2019)|Фото: Накануне.RU

На церемонии закрытия акции первый заместитель губернатора Югры, председатель оргкомитета акции Геннадий Бухтин заявил, что "на протяжении двух десятилетий за достижениями в части экологического развития стоят люди".

"Мы сегодня собрали всех, кто стоял у истоков акции, кто ее поддерживал. Международная экологическая акция "Спасти и сохранить" как всегда была проведена очень достойно. Большое спасибо вам, уважаемые коллеги, за ваш труд, за любовь к родному краю", - сказал он.

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В Югре в 17-й раз "Спасти и сохранить" природу вышли нефтяники, первопроходцы и школьники: о чём говорили и что показывали в рамках десятков мероприятий

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Теги: экология, мусор, переработка, попутный нефтяной газ, власти, природнадзор югры, Сергей Пикунов



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