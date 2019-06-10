Редакцию издания "Сноб" в Москве разнес неизвестный

Главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова сообщила о погроме в редакции издания в Москве. В telegram-канале она пишет: "Сегодня в офис проекта "Сноб" влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист. Соответственно, и размер ущерба мы пока оценить не можем. Телеканал "Дождь" приютил пятерых сотрудников "Сноба" — огромное им за это спасибо! По всей видимости, после того, как мы увидим, что с нами произошло, мы будем просить о помощи с техникой. Мы маленькое нишевое издание и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом".