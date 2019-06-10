07 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
Сноб (2012) | Фото:

Редакцию издания "Сноб" в Москве разнес неизвестный

Главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова сообщила о погроме в редакции издания в Москве. В telegram-канале она пишет: "Сегодня в офис проекта "Сноб" влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист. Соответственно, и размер ущерба мы пока оценить не можем. Телеканал "Дождь" приютил пятерых сотрудников "Сноба" — огромное им за это спасибо! По всей видимости, после того, как мы увидим, что с нами произошло, мы будем просить о помощи с техникой. Мы маленькое нишевое издание и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом".

Проект "Сноб" представляет из себя периодическое печатное издание и электронный журнал. Создан был в 2008 году основателем ИД "Коммерсант" Владимиром Яковлевым. До января 2013 года входил в медиагруппу "Живи!" (владелец – группа ОНЕКСИМ Михаила Прохорова). В 2017 году Прохоров продал проект компании "Сноб Медиа", владелицей стала Марина Геворкян.

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Редакцию издания "Сноб" в Москве разнес неизвестный

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Теги: сноб, ксения чудинова, погром, неизвестный, редакция



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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2019 16:12 Мск Стали известны подробности нападения на редакцию издания "Сноб"

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