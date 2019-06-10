Задним умом крепки. Общественная палата выяснила, что не так с публичными слушаниями в Екатеринбурге

Общественная палата Свердловской области (ОПСО) попыталась разобраться, какие недостатки есть в практике проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам архитектуры и градостроительства. Тему выбрали с учётом резонанса, вызванного событиями вокруг строительства храма святой Екатерины в столице среднего Урала, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заместитель председателя ОПСО Владимир Винницкий для погружения собравшихся в тему напомнил о реакции президента России на вопрос журналиста о конфликте в сквере у Театра драмы (кстати, до сих пор рассматривающегося как одно из мест строительства собора). Тогда Владимир Путин заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, сказав, что есть простой способ - провести опрос.

Отметим, что с того момента администрация областной столицы находится в поиске вариантов формы проведения плебисцита, а ясности становится всё меньше. Создана рабочая группа, которая пока показала свою недееспособность, высказаны тысячи мнений о десятках мест для строительства храма. При этом, как будет проходить опрос, станут ли его результаты обязательными для исполнения, как при референдуме, - нет ясного ответа, поскольку юридически мнения горожан при опросе имеют лишь рекомендательный характер.

Участники слушаний пришли к выводу, что с заменой в Екатеринбурге публичных слушаний на общественные обсуждения удалось избежать популизма при вынесении на широкую дискуссию серьёзных градостроительных тем. В то же время собравшиеся считают недостаточными нормы Градостроительного кодекса РФ (ГК РФ), регламентирующего, в том числе, вопросы проведения слушаний. Например, нет таких понятий, как сквер, роща или парк, что при обсуждениях не позволяет говорить во существу вопроса. Кроме того, звучали предложения расширить список лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса местного значения на уровне жилого района, до размера всего муниципального образования, поскольку судьба места общего пользования может быть интересна многим. А чтобы мнение общественности вылилось в конкретные решения городской администрации, прозвучала мысль оформлять их в виде нормативно-правового акта местного значения, например, распоряжения мэра.

Поскольку внесение изменений в российское законодательство, к которому относится ГК РФ, - сфера компетенции Государственной думы, участники слушаний договорились оформить прозвучавшие идеи в виде протокола и передать его в Законодательное собрание Свердловской области. Региональный парламент как субъект законодательной инициативы (в отличие от ОПСО) сможет оформить их виде законопроекта для рассмотрения на федеральном уровне. Правда, свердловские депутаты об этом пока не знают.

Осталось непонятным, почему все эти инициативы были озвучены не на этапе подготовки проекта храма святой Екатерины, а сейчас, когда свое неудовольствие уже высказал президент РФ.