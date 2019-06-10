Спаслись чудом. На Ямале водитель "Нивы" толкнул легковушку с детьми под локомотив

На железнодорожном переезде в Ноябрьске в минувшую субботу случилось ДТП, в котором чудом обошлось без погибших. Инцидент попал на видео, передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах видно, как в легковой автомобиль, стоящий у закрытого переезда, на полном ходу врезается"Нива". Автомобиль вылетает на пути и скатывается в кювет за несколько секунд до проезда локомотива.

В легковой авто в числе пассажиров находились двое несовершеннолетних детей. Пострадавшие получили медпомощь на месте.

По данным Госавтоинспекции, водитель "Нивы" отказался пройти медосвидетельствование на месте ДТП.