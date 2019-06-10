07 Октября 2020
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Общество В России
журналист &quot;Медузы&quot; Иван Голунов (2019) | Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Журналистская солидарность вокруг дела Голунова дала повод для РБК, «КоммерсантЪ» и «Ведомости» словить "хайп"

Сегодня сразу три деловых издания «Коммерсантъ», «РБК» и «Ведомости» выпустили одинаковую первую полосу в поддержку Ивана Голунова. Журналиста, как сообщалось ранее, подозревают в распространении наркотиков. Центральная пресса решила таким образом выразить ему солидарность. Но в корпоративной журналистской солидарности всегда две стороны. И широкий жест в данном случае – это еще и повод для пиара.

Хотя, на первый взгляд, посыл изданий прозрачен: дескать, на месте арестованного журналиста может оказаться любой, поэтому его нужно защитить. Не исключено, что мы – следующие, так как многие корреспонденты занимаются расследованиями, которые кому-то не нравятся.

скан, голунов, газеты(2019)|Фото:скан

Правда, нюанс в том, что ни у «Коммерсанта», ни у «Ведомостей, ни у «РБК» не выходило громких расследований в последнее время. Были небольшие скандалы, но внутри самих редакций.

Так, 21 мая весь политический отдел «Коммерсанта» уволился из-за несогласия с новыми правилами. По словам самих журналистов, причина кроется в отстранении от должности Ивана Сафронова и заместителя заведующего отделом политики Максима Иванова за статью о Валентине Матвиенко. Главред издания Владимир Желонкин о причинах высказываться не стал, без сожаления подписал заявления и сразу набрал новый состав.

Два года назад в РБК произошла аналогичная история – после нововведений уволились 20 журналистов, включая главного редактора.

По сути, издания не пытались удерживать своих бывших сотрудников, а сейчас единым фронтом заступились за Голунова. Почему? Вполне возможно, что кроме собственно выплеска журналистских настроений, тут дело еще и в «белом» пиаре, которого не хватает всем СМИ. Судите, сами. Например у «Ведомостей» сильно сократилась аудитория из-за высокой стоимости подписки и отсутствия громких новостей.

подписка, ведомости(2019)|Фото:скан

А тут такой повод - громкая история. Логично использовать момент и действовать по ситуации. Так или иначе, но, получается, что «Коммерсантъ», «РБК» и «Ведомости» ловят "хайп" и ,какими бы причинами они не руководствовались, по факту пиарятся на имени Голунова, так как это актуальная тема. Кстати, некоторые журналисты уже собирают пикеты в его поддержку и разбрасываются громкими заявлениями, хотя определить, виновен сотрудник «Медузы» или нет, может только суд. Как и в отношении любого другого гражданина страны.

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Журналистская солидарность вокруг дела Голунова дала повод для РБК, «КоммерсантЪ» и «Ведомости» словить "хайп"

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Теги: иван голунов, наркотики, газеты, пиар, медуза



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