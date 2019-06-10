Партия Зеленского безоговорочно лидирует в рейтинге, но премьером может стать Тимошенко

На Украине в рейтинге партий безоговорочно лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа". За нее готовы отдать свой голос 34% тех, кто намерен участвовать в выборах в Верховную раду. Таковы данные последнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Остальные партии не набирают и 10%. Так, "Оппозиционная платформа - за жизнь" получает 8%, "Европейская солидарность" (бывший Блок Петра Порошенко) - 6%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 5,5%. Еще может пройти в Раду "Голос" певца Святослава Вакарчука, он имеет сейчас 4%. Правда, 26% тех, кто хочет голосовать, еще не определились с выбором. Напомним, по спискам будут избраны 225 депутатов, еще 225 - по одномандатным округам. За них в регионах ожидается ожесточенная борьба.

А вот кого украинцы хотят видеть премьером, пока не очень ясно. 13% поддерживают назначение Юрия Бойко, 11% - Тимошенко, прочие не дотягивают и до 8%.

Отметим, что Тимошенко сегодня заявила, что "настроена идти в сильную коалицию с новым президентом". О возможно премьерстве при Зеленском она заявляла еще до выборов президента. Этот альянс, если он состоится, может быть крайне выгоден обеим сторонам. Зеленский может получить недостающие для создания правящей коалиции голоса за счет лишь одной политической силы, а Тимошенко - получить за это пост премьера, на который при других раскладах и таком рейтинге не могла бы и мечтать. Для Зеленского также важно не допустить на пост премьера Юрия Бойко, который выступает за нормальные отношения с Россией. Таким образом, вырисовывается весьма вероятный сценарий выборов в Раду.

Напомним, Тимошенко дважды была украинским премьером - в 2005 и с конца 2007 по начало 2010 гг.