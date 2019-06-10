Экс-глава Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии строгого режима

Суд приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей по делу о мошенничестве, передает РИА Новости.

Гособвинение просило для бывшего губернатора 21 год колонии и штраф в 500 млн рублей.

Суд оправдал Гайзера по статье УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе. Также экс-глава Коми оправдан по одному из эпизодов взяточничества. За ним признано право на реабилитацию.

Напомним, Гайзера задержали в сентябре 2015 года. Обвиняемыми по делу о коррупции в Коми и хищении 4,5 млрд руб. помимо него проходят 13 человек. По данным следствия, в преступную группировку входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и другие.

В октябре прошлого года экс-глава администрации Сыктывкара Роман Зенищев был признан виновным в получении взятки в крупном размере. Он был осужден по "делу Гайзера". Ему дали 10,5 лет в колонии строгого режима.