"Единороссы" прокомментировали отставки в думе Пыть-Яха

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Выборы главы Пыть-Яха, депутаты, городская дума (2016) | Фото: vk.com

"Единороссы" прокомментировали отставки в думе Пыть-Яха

Секретарь отделения партии "Единая Россия" в Пыть-Яхе Александр Морозов прокомментировал ситуацию с досрочным сложением полномочий депутатов городской думы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

"Сложение Екатериной Хиловой депутатских полномочий и уход с поста руководителя фракции "Единая Россия" – это, бесспорно, потеря для думы Пыть-Яха. Екатерина Сергеевна – деятельный, активный и неравнодушный человек, опытный депутат, представитель одного из градообразующих предприятий ООО "Экотон". Я уверен, что мы не вправе строить домыслы о причинах принятия ею такого решения. К нему необходимо отнестись с должным уважением и пониманием. На сегодняшний день работа фракции ведется в плановом режиме. Новый руководитель фракции будет избран в ближайшее время, в соответствии с положением о депутатском объединении Партии "Единая Россия" в представительном органе муниципального образования. Пока эти обязанности возложены на заместителя председателя думы Алексея Бятикова", - заявил он.

Также Александр Морозов добавил, что у трех депутатов городской думы правоохранительные органы выявили фальсифицированные дипломы о высшем образовании. Один из депутатов - Марсель Тимганов досрочно сложил депутатские полномочий в связи с отставкой по собственному желанию. В настоящее время по фактам фальсификации дипломов ведется проверка.

"Кроме того, 6 июня 2019 года, к председателю думы Пыть-Яха поступило заявление от депутата Светланы Якушевой также о сложении полномочий по собственному желанию. Сейчас ведется подготовка дополнительных выборов депутатов по многомандатному избирательному округу №4", - прокомментировал секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Пыть-Яха Александр Морозов.

Напомним, если в думе города останется меньше 14 человек, ее ждет самороспуск. В случае ухода Якушевой, и всех трех парламентариев с фальшивыми дипломами, число депутатов в думе Пыть-Яха станет ровно 14.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Единороссы" прокомментировали отставки в думе Пыть-Яха

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дума пыть-яха, отставки, депутаты, Екатерина Хилова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.06.2019 15:59 Мск В Пыть-Яхе пытаются распустить думу: мандатов могут лишиться еще несколько депутатов
Ранее 05.06.2019 07:49 Мск "Во власти полный бардак!" Руководитель фракции "Единой России" из Югры покинула думу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети