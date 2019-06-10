"Единороссы" прокомментировали отставки в думе Пыть-Яха

Секретарь отделения партии "Единая Россия" в Пыть-Яхе Александр Морозов прокомментировал ситуацию с досрочным сложением полномочий депутатов городской думы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

"Сложение Екатериной Хиловой депутатских полномочий и уход с поста руководителя фракции "Единая Россия" – это, бесспорно, потеря для думы Пыть-Яха. Екатерина Сергеевна – деятельный, активный и неравнодушный человек, опытный депутат, представитель одного из градообразующих предприятий ООО "Экотон". Я уверен, что мы не вправе строить домыслы о причинах принятия ею такого решения. К нему необходимо отнестись с должным уважением и пониманием. На сегодняшний день работа фракции ведется в плановом режиме. Новый руководитель фракции будет избран в ближайшее время, в соответствии с положением о депутатском объединении Партии "Единая Россия" в представительном органе муниципального образования. Пока эти обязанности возложены на заместителя председателя думы Алексея Бятикова", - заявил он.

Также Александр Морозов добавил, что у трех депутатов городской думы правоохранительные органы выявили фальсифицированные дипломы о высшем образовании. Один из депутатов - Марсель Тимганов досрочно сложил депутатские полномочий в связи с отставкой по собственному желанию. В настоящее время по фактам фальсификации дипломов ведется проверка.

"Кроме того, 6 июня 2019 года, к председателю думы Пыть-Яха поступило заявление от депутата Светланы Якушевой также о сложении полномочий по собственному желанию. Сейчас ведется подготовка дополнительных выборов депутатов по многомандатному избирательному округу №4", - прокомментировал секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Пыть-Яха Александр Морозов.

Напомним, если в думе города останется меньше 14 человек, ее ждет самороспуск. В случае ухода Якушевой, и всех трех парламентариев с фальшивыми дипломами, число депутатов в думе Пыть-Яха станет ровно 14.