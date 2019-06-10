07 Октября 2020
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Общество В России
Telegram, Телеграм, мессенджер (2017) | Фото: appleinsider.ru

В Telegram появился канал, который ведется "от имени" ФСБ России

Странная новость пришла из Telegram: там появился канал, который позиционирует себя как принадлежащий ФСБ России. Он не верифицирован, да и это было бы очень странно: ранее Роскомнадзор начал блокировку мессенджера именно из-за того, что администрация Telegram не согласилась передать ФСБ так называемые "ключи шифрования".

О канале @rus_fsb известно, что создан он 10 июня, у него уже более 500 подписчиков. Пока в нем опубликован один релиз с официального сайта службы и вот такое приветственное сообщение: "Федеральная служба безопасности Российской Федерации теперь и в Telegram. Мы стремимся быть открытыми и доступными для всех, поэтому помимо нашего сайта www.fsb.ru будем доносить информацию со страниц ВКонтакте и Telegram". При этом никакой информации об аккаунтах на самом сайте службы нет.

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В Telegram появился канал, который ведется "от имени" ФСБ России

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Теги: telegram, фсб россии, роскомнадзор, блокировка, канал



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