В Telegram появился канал, который ведется "от имени" ФСБ России

Странная новость пришла из Telegram: там появился канал, который позиционирует себя как принадлежащий ФСБ России. Он не верифицирован, да и это было бы очень странно: ранее Роскомнадзор начал блокировку мессенджера именно из-за того, что администрация Telegram не согласилась передать ФСБ так называемые "ключи шифрования".

О канале @rus_fsb известно, что создан он 10 июня, у него уже более 500 подписчиков. Пока в нем опубликован один релиз с официального сайта службы и вот такое приветственное сообщение: "Федеральная служба безопасности Российской Федерации теперь и в Telegram. Мы стремимся быть открытыми и доступными для всех, поэтому помимо нашего сайта www.fsb.ru будем доносить информацию со страниц ВКонтакте и Telegram". При этом никакой информации об аккаунтах на самом сайте службы нет.