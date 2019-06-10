Ректор МГУ призвал не бояться, что машины заменят людей

Ректор МГУ Виктор Садовничий призвал не бояться того, что цифровые технологии полностью заменят людей, однако признал, что миллионы могут остаться без работы, если не сумеют адаптироваться к изменяющимся условиям, сообщил академик на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Излишне опасение, будто машина заменит человека. Машина - это чисто дискретная математика, а мозг человека обладает аналитическим способом мышления, это постоянно меняющаяся система. Бояться, что машины вытеснят человека и он станет ненужным - это просто мода переходного этапа. Конечно, машины облегчают работу, мы это видим. Это вызов системе образования. Надо, чтобы все, кто думает о будущей работе, свободно владел способами управления этими машинами. Машины потребуют людей, они просто будут по-другому называться эти люди, они будут операторами, технологами", - заявил Виктор Садовничий.

При этом ректор МГУ признал, что миллионы людей в мире, не сумевшие адаптироваться к изменениям, рискуют остаться без работы.

"Это будет зависеть от того, как они адаптируются. Паровая машина вытеснила многие технологии, которые были до нее. Электричество вытеснило то, что привнесла паровая машина. Компьютеры заменили рутинную работу", - пояснил Садовничий.

Академик призвал не перегибать в оценках могущества машин и цифровых систем и не употреблять словосочетание "искусственный мозг", ведь искусственный интеллект - не одно и то же, что человеческий.

"Чем богаче по умениям мы будем, тем спокойнее будем воспринимать эти вызовы времени", - заключил ректор МГУ.