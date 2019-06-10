Полковника Захарченко признали виновным по двум эпизодам взяточничества

Бывший замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко признали виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосуди. Заседание по делу Захарченко проходит сегодня в Пресненском суде Москвы.

Обвинения в отношении подсудимого признаны доказанными. Оглашение приговора продолжается.

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток. Позже стало известно, что из изъятых у Захарченко денег пропало 3 млн евро.

В начале февраля стало известно, что против Захарченко инициирован еще один иск на сумму около 500 млн рублей.

Ранее был вынесен приговор отцу Захарченко. По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу в банк, но трудовой деятельности не совершал. Он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, по версии Следственного комитета, составляет 4 млн 750 тыс. рублей. Мещанский суд Москвы приговорил его к четырем годам колонии.