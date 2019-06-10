Скандал в Минсвязи: пропали больше 800 тысяч евро, размещенные в Нидерландах

В Министерстве связи РФ пропали более 819 тысяч евро, которые ведомство разместило на счетах Министерства финансов Нидерландов.

О скандале сообщил телеграмм-канал Baza. По его данным, уголовное дело о пропаже 819 тысяч евро возбудили в России 30 мая этого года.

Российские чиновники обратились в ФСБ. По их словам, мошенники развели сотрудников Минфина Голландии, принесли им поддельные документы и вывели деньги.

Произошло это в промежутке с августа 2012 года по декабрь 2017 года. Возможно, что пропажу денег не замечали несколько лет.