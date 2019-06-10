Львовские шахтеры перекрыли дороги в Польшу

Львовские шахтеры перекрыли дороги в Польшу, протестуя против невыплаты зарплаты, сообщают местные СМИ.

Как сообщало Накануне.RU, еще 6 июня шахтеры объявили забастовку. Им не платят с марта.

Из-за акции протеста сразу 6 шахт региона остановили работу. Сегодня утром несколько сотен горняков перекрыли две дороги, ведущие к международному пункту пропуска "Рава-Русская" во Львовской области. Они периодически пропускают транспорт и снова блокируют дороги, чтобы привлечь к себе внимание. Шахтеры заявляют, что им терять нечего. Как и есть. Они также грозятся поехать в Киев и пикетировать дома премьера Владимира Гройсмана и министра энергетики Игоря Насалика, который обещал отдать заработанное.

Напомним, шахтерские забастовки на Украине происходят каждые несколько месяцев. Перед президентскими выборами задолженность выплатили, но после них снова начались задержки.