"Конкурс – 1-2 человека на место": ректор МГУ рассказал о новом порядке целевого приема

В этом году в российских вузах вступит в силу новый порядок приема на целевое обучение. Студенты с направлениями от предприятий будут бороться за 10-20% бюджетных мест, выделенных специально для "целевиков". Московскому государственному университету (МГУ) имени Ломоносова выделили 800 мест на целевой набор. Конкурс среди "целевиков" будет облегченным и может составить всего 1-2 человека на место, рассказал ректор Виктор Садовничий. Однако после выпуска такие студенты должны будут отработать до трех лет на предприятии, которое направило их на обучение, в противном случае - возместить вузу затраты на их подготовку, передает корреспондент Накануне.RU.

Новый порядок приема на целевое обучение был утвержден этой весной. Доля бюджетных мест для студентов "с направлениями" должна составлять 10-20% от общего количества бюджетных мест вуза.

"Поступающий приходит с направлением предприятия или организации, в котором уже прописаны условия, которые выполняет сам поступающий и направляющая его организация. Мы проверяем направление по всем юридическим канонам и разрешаем допустить к целевой подготовке", - пояснил Виктор Садовничий на сегодняшней пресс-конференции.

Конкурс среди "целевиков" будет меньше, чем среди абитуриентов, поступающих на общих основаниях.

"Конкурс среди целивиков на факультете - свой внутренний - он меньше. Скажем, 1-2 человека на место. Но есть твердое обязательство – студент - целевик обязан отработать до трех лет на предприятии, которое его направило. Если он это не выполняет, он обязан вернуть стоимость обучения университету. Если целевик будет отчислен по неуважительной причине, он так же попадает под эту статью – должен вернуть стоимость обучения. Предприятие несет такую же ответственность, если, например, не доплачивало целевику, если не обеспечило его работой", - рассказал ректор МГУ.

В свою очередь вуз обязуется качественно выучить студента – целевика, дать ему диплом и распределить на то место работы, которое указано в договоре с предприятием.

Виктор Садовничий не стал называть предприятия, которые будут направлять абитуриентов в МГУ, но отметил, что заявились уже "несколько крупных организаций".

"Они будут готовить значительное количество специалистов", - добавил он.

Напомним, в конце марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий обязательную трехлетнюю работу на предприятии для специалистов, которые прошли целевое обучение в вузе. Поправки в закон об образовании возвращают систему распределения советских времен, но на условиях заключенного со студентом перед началом обучения договора.