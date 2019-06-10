Третьим кандидатом на пост губернатора Челябинской области стал Александр Лебедев

Александр Лебедев подал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области, которые пройдут 8 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Лебедев выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Напомним, в ноябре 2016 года Лебедев вошел в состав избирательной комиссии Челябинской области. Лебедев прошел в состав облизбиркома по квоте губернатора после рекомендации ЦИК РФ. Центризбирком не стал поддерживать кандидатуру Елены Шубиной, предложенную губернатором области, а рекомендовал Лебедева. В комиссии он проработал до июля 2017 года.

Добавим, что выдвижение кандидатов на выборах губернатора продлится до 24 июня. Ранее документы подал врио губернатора Алексей Текслер и гендиректор компании "Промконструкция-О", участник конкурсы "Лидеры России" Андрей Аюпов.