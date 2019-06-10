07 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: Накануне.ru

В ХМАО проверят, заставляло ли начальство ГИБДД из Сургута перерабатывать подчинённых

Началась служебная проверка информации о том, что в Сургуте полицейское начальство ставит перед сотрудниками ГИБДД невыполнимые задачи.
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Напомним, среди жалоб – то, что если сотрудники не выполняют установленный "план", они подвергаются "давлению" со стороны руководства. Полицейские заявили, что их руководство ставит якобы невыполнимые и противоречащие законодательству задачи и требует выявлять определенное число нарушений, заявили ранее в СКР, добавив, что его председатель Александр Бастрыкин поручил провести проверку и разобраться в ситуации.

В пресс-службе полиции Югры Накануне.RU сообщили, что началась служебная проверка озвученных сведений. На время её проведения главный герой скандального ролика отстранён от работы. Результаты будут известны не ранее, чем на следующей неделе.

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В ХМАО проверят, заставляло ли начальство ГИБДД из Сургута перерабатывать подчинённых

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Теги: ГИБДД, проверка, СК, сотрудники, руководство, давление, Сургут



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