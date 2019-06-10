В Волгограде задержали женщину, написавшую на мемориале краской "Пусть всегда будет солнце"
В Волгограде задержали женщину, которая нанесла краской из баллончика надпись "Пусть всегда будет солнце" на мемориал в Центральном районе города.
Инцидент произошел 9 июня. В полицию сообщили о том, что неизвестная наносит надпись на стену мемориала.
Подозреваемую задержали сотрудники патрульно-постовой службы, передает "Интерфакс".
Комплекс установлен на месте нахождения в 1942-1943 годах штаба 13-ой Гвардейской дивизии.
Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге разрисовали памятник Бориса Ельцина красной краской.
Пострадала только надпись. Памятник тут же принялись очищать, пока краска не впиталась. На следующий день монумент уже приведен в порядок.
Отметим, что это не первый случай осквернения памятника. Монумент уже обливали синей краской в 2012 году.