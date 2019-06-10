07 Октября 2020
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Полиция, полицейский УАЗ (2015) | Фото: 93mvd.ru

В Волгограде задержали женщину, написавшую на мемориале краской "Пусть всегда будет солнце"

В Волгограде задержали женщину, которая нанесла краской из баллончика надпись "Пусть всегда будет солнце" на мемориал в Центральном районе города.

Инцидент произошел 9 июня. В полицию сообщили о том, что неизвестная наносит надпись на стену мемориала.

Подозреваемую задержали сотрудники патрульно-постовой службы, передает "Интерфакс".

Комплекс установлен на месте нахождения в 1942-1943 годах штаба 13-ой Гвардейской дивизии.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбурге разрисовали памятник Бориса Ельцина красной краской.

Пострадала только надпись. Памятник тут же принялись очищать, пока краска не впиталась. На следующий день монумент уже приведен в порядок.

Отметим, что это не первый случай осквернения памятника. Монумент уже обливали синей краской в 2012 году.

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В Волгограде задержали женщину, написавшую на мемориале краской "Пусть всегда будет солнце"

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Теги: волгоград, мемориал, надпись



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