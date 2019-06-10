YouTube заблокировал видео с оскорблением герба РФ экстремистами

Видеохостинг YouTube заблокировал видео после уведомления Роскомнадзора. Как сообщает надзорное ведомство, на размещенных в сети кадрах было оскорбление герба России экстремистами.

"После уведомления Роскомнадзора администрацией видеохостинга Youtube заблокирован доступ к видеороликам с заявлениями лидеров бандформирований (Шамиля Басаева и др.) и агитационные материалы экстремистских организаций о неуважении к государственному гербу Российской Федерации", - говорится в сообщении РКН.

Роскомнадзор, в свою очередь, получил требование Генпрокуратуры "в рамках исполнения федерального закона от N30-фз (так называемый закон "о неуважении к государственным символам").