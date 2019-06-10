В Тюмени проводят проверку по жалобе работников онкоцентра

Департамент здравоохранения Тюменской области проводит проверку по факту обращения работников онкологического центра, в котором они пожаловались на "произвол" со стороны руководства. Эту информацию корреспонденту Накануне.RU сообщили в областном департаменте здравоохранения.

"Обращение поступило в департамент и находится в работе", - сообщила пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

Конфликт разгорелся между работниками бухгалтерии и начальством больницы после жалобы, отправленной работниками финансово-экономического блока губернатору Александру Моору. Экономисты пытались вступиться за главного бухгалтера онкоцентра, которую, по мнению сотрудников, несправедливо привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплат. Подписи в поддержку коллеги поставили 28 человек. И якобы после того, как о письме стало известно руководству, главврач начал вынуждать специалистов центра увольняться.

Получить оперативный комментарий в онкоцентре не удалось. Направлен запрос.