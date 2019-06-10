Тимати собирается доставлять одежду из коллекции "Армии России" на бронетранспортере

Несколько недель назад компантя рэпера Тимати Black Star Wear запустила коллаборацию с брендом "Армия России" (принадлежит Военторгу, а тот, в свою очередь, подведомственен Министерству обороны России). Запуск получится скандальным: некоторые образцы краетива, который дизайнеры Black Star разрабатывали полгода, были обнаружены в продаже на AliExpress, причем купить их можно было чуть ли не год назад. Вызвал неоднозначную реакцию и собственно дизайн одежды, но о вкусах, как говорится, не спорят.

Между тем, в честь приближения Дня России, который отмечается 12 июня, Тимати объявил об акции с доставкой. В праздничный день 20 покупателям заказанную одежду доставят на бронетехнике. Не указывается, на какой именно технике, в рекламном постере присутствует бронетранспортер.

Для участия в акции покупатель должен "жить в Москве, вне садового кольца, но в пределах МКАД, на улицах, которые не перекрывают к празднику".