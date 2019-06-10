07 Октября 2020
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Экономика Курганская область Тюменская область
шумков вадим михайлович губернатор курганской области моор александр викторович губернатор тюменской области (2018) | Фото: Накануне.RU

"Это будет бунт". Шумков предложил присоединить Курганскую область к Тюменской

В коридорах федеральной власти в Кремле вновь подняли вопрос об объединении Курганской и Тюменской областей.

Как пишет РБК, с такой инициативой выступил врио главы Курганской области Вадим Шумков. Соответствующие официальные бумаги с предложением о слиянии двух регионов Шумков уже направил в Кремль, однако там пока однозначного ответа не дали.

Аргументы Шумкова - бедность населения, низкий уровень экономики. По мнению врио губернатора, слияние Кургана и Тюмени в один огромный регион даст толчок для развития Зауралья.

В разговоре с Накануне.RU один из чиновников правительства Курганской области отметил, что с такой инициативой не согласится примерно половина жителей Зауралья.

"Это будет бунт. Вы представьте только: решение принято, области решили объединить уже точно, и народ пойдет на площадь, будут митинговать. Вся оппозиция, которая до этого сливалась в некие разрозненные кучки, сольется воедино и будут словесно штурмовать здание правительства. Эта идея не нова, и раньше хотели объединить, но тут нужно четко понимать насколько это все будет экономически целесообразно. Выиграет ли Курган? Тут и так работы нет, а он станет заштатным муниципалитетом, он будет как Шадринск, если не хуже. Тогда люди вообще все разъедутся. Здесь Шумков, я считаю, поступил крайне недальновидно", - считает собеседник.

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Теги: Курган, Тюмень, объединение, регионы, Вадим Шумков



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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2019 16:06 Мск Пресс-служба Шумкова: "Врио губернатора не предлагал Кремлю объединить Курганскую и Тюменскую области"
Ранее 10.06.2019 14:52 Мск Региональные депутаты выступили против возможного объединения Курганской и Тюменской областей

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