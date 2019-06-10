Россиянам могут законодательно ограничить число домашних животных

Число домашних животных в квартирах россиян могут ограничить метражом жилплощади. Такую инициативу озвучила сенатор от Челябинской области Ирина Гехт.

В комитете по природопользованию СФ также призвали кабмин принять поправки об обязательной идентификации домашних питомцев и назначить штрафы.

Кроме того, сенаторы полагают важным создать единую базу данных учета домашних питомцев. Об этом, как пишет "Инфокс", Ирина Гехт сообщила в интервью "Парламентской газете".

Напомним, как сообщалось ранее, ученые выяснили, какие домашние животные лучше всего влияют на детей. Самыми "полезными" оказались шиншиллы, которые помогают развивать умственные способности детей - у 55% детей, которые принимали участие в исследовании, было замечено улучшение умственной деятельности. Кошки и собаки помогают детям расти более старательными в учебе, счастливыми и более уверенными в себе.