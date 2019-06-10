Бывший глава СвЖД, которому вменяют получение крупной взятки, останется под домашним арестом

Экс-глава СвЖД Алексей Миронов остаётся под домашним арестом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревается в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Изначально железнодорожника заключили под стражу, но в феврале вместо СИЗО он был отправлен под домашний арест.

В суде Накануне.RU сообщили, что 7 июня суд не стал рассматривать ходатайство следствия о мере пресечения по существу, Миронов остаётся под домашним арестом.