В Свердловской области бойцовская собака напала на 3-летнюю девочку

В Березовском бойцовская собака едва не растерзала маленькую девочку.

Инцидент произошел вечером 8 июня в одном из дворов города, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Собака без намордника и поводка гуляла вместе со своим хозяином. Внезапно животное набросилось на ребенка, укусив 3-летнюю девочку за ногу.

Прохожие смогли оттащить собаку от пострадавшей. Сейчас следователи проверят действия владельца животного.