07 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Игнатьевская пещера (2018) | Фото:http://oopt174.ru/Default.aspx

"Они находятся в удручающем состоянии". Алексея Текслера просят сохранить памятники культуры

В Челябинске краевед, координатор группы "АрхиСтраж" Юрий Латышев просит врио губернатора Алексея Текслера сохранить памятники культуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минкульта.

В своем обращении он отмечает, что многие памятники истории и культуры в регионе находятся в удручающем состоянии. Так, из 542 объектов культурного наследия Челябинской области, 34 памятника утрачены полностью, 47 объектов требуют срочных мер по восстановлению и реставрации, еще 37 памятников заброшены и ветшают.

В связи с этим Латышев просит "принять срочные меры по консервации … 84 памятников истории и культуры". Для этого необходимо разработать в ближайшие три месяца областную программу по сохранению, восстановлению, реставрации и использованию памятников истории и культуры с указанием конкретных объектов, сроков их восстановления или реставрации, а также источников финансирования.

Председатель Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин подтвердил, что ситуация действительно удручающая.

"Мы выделили 40 объектов, которые требуют немедленного вмешательства. По предварительным подсчетам, объем требуемого финансирования на восстановление и ремонты составляет почти 4 миллиарда рублей", - рассказал он.

Например, по 1 млрд руб. требуется на восстановление Игнатьевской пещера и Саткинских порогов.

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"Они находятся в удручающем состоянии". Алексея Текслера просят сохранить памятники культуры

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Теги: Алексей Текслер, объект культурного наследия, памятники истории,



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