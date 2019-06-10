"Съездили в Крым..." Фура со спящим водителем протаранила колонну МЧС, направлявшуюся на разминирование в Керчь

Пять сотрудников МЧС пострадали в Тульской области, когда фура с уснувшим водителем протаранила колонну машин МЧС.

На сайте областного главка МЧС сообщается, что колонна грузовиков МЧС направлялась в Крым для плановых работ по разминированию и совершила техническую остановку на 201-м км трассы М-4 "Дон". Фура, водитель которой, по предварительной информации, уснул за рулем, врезалась в стоящие машины и две из них привела в полную негодность для дальнейшего движения. Пострадали пятеро сотрудников МЧС. С травмами средней и легкой тяжести, направлены в лечебные учреждения. Водитель-предполагаемый виновник не пострадал.

Ожидается, что испорченные машины будут заменены и уцелевшие спасатели продолжат следование к месту назначения.