07 Октября 2020
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Происшествия Южный ФО В России Крым
(2019) | Фото: 71.mchs.gov.ru

"Съездили в Крым..." Фура со спящим водителем протаранила колонну МЧС, направлявшуюся на разминирование в Керчь

Пять сотрудников МЧС пострадали в Тульской области, когда фура с уснувшим водителем протаранила колонну машин МЧС.

На сайте областного главка МЧС сообщается, что колонна грузовиков МЧС направлялась в Крым для плановых работ по разминированию и совершила техническую остановку на 201-м км трассы М-4 "Дон". Фура, водитель которой, по предварительной информации, уснул за рулем, врезалась в стоящие машины и две из них привела в полную негодность для дальнейшего движения. Пострадали пятеро сотрудников МЧС. С травмами средней и легкой тяжести, направлены в лечебные учреждения. Водитель-предполагаемый виновник не пострадал.

(2019)|Фото: 71.mchs.gov.ru

(2019)|Фото: 71.mchs.gov.ru

Ожидается, что испорченные машины будут заменены и уцелевшие спасатели продолжат следование к месту назначения.

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"Съездили в Крым..." Фура со спящим водителем протаранила колонну МЧС, направлявшуюся на разминирование в Керчь

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Теги: фура, спящий водитель, колонна мчс, разминирование



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