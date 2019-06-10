Родители студентов ПИЖТ пожаловались на вуз в Росжелдор: "Мы столкнулись с массовыми беспорядками!"

Родители студентов 4 курса Пермского института железнодорожного транспорта (ПИЖТ, филиал УрГУПС) направили официальное обращение на имя руководителя территориального управления Росжелдора Виталия Першина с просьбой разобраться с вопросом отсутствия аккредитации у подведомственного вуза.

Копию обращения родители передали в редакцию Накануне.RU. Родители указывают на "массовые беспорядки" в учебном заведении, с которыми столкнулись студенты в свете отсутствия у вуза аккредитации.

"Заставили написать заявления о переводе в колледж в Екатеринбурге, но ничего не объяснили, зачем, и для чего это делается. Заставили по несколько раз переделывать дипломные работы, исправлять данные об учебном заведении. Нужна была справка с места учебы, ее выдать отказались, объяснили, что личные дела студентов отправили в Екатеринбург, потому справку дать не могут. Но как же так? Ведь дети продолжают учиться в Перми и готовиться к защите", - пишут родители. Они отмечают, что дети учатся на платной основе.

Защита, со слов сотрудников ПИЖТ, будет проходить в Перми, сообщили родители. Они усомнились, что такая схема законна: "В апреле сдавали сессию, уже не было аккредитации. Сессию тоже могут не зачесть? Возникает вопрос, а законны будут дипломы? Или их потом придется защищать еще раз? Что теперь будет с нашими детьми, их заберут в армию!"

Четких ответов от руководителей ПИЖТ и УрГУПС родители получить не смогли, а информацию о том, как решается вопрос с получением аккредитации, они получают из СМИ. "Приходится обращаться к вам, как к учредителю, помогите. Почему допускают такие беспорядки в учебном заведении? Многие студенты хотят забирать документы и переходить в другие учебные заведения. Вообще-то учредитель в курсе, что у ПИЖТа кончилась аккредитация? Объясните, пожалуйста, что ожидает выпускников", - обратились родители к Першину.

Как сообщало Накануне.RU, в УрГУПС сначала заявили, что вуз уже подал документы на получение аккредитации. После того, как в управлении Рособрнадзора эти сведения опровергли, пресс-служба уточнила, что ПИЖТ - последний в очереди из подшефных вузов на сдачу документов.