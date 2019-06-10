Украинские неонацисты объединились перед выборами в Раду

Украинские неонацисты приняли решение объединиться и идти на досрочные выборы в Верховную раду общим списком, который возглавит одиозный лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Соответствующее решение было принято вчера на съезде "Свободы". Общий список формировали "Свобода" и запрещенные в России "Национальный корпус", "Правый сектор", "Государственная инициатива Яроша", ОУН и Конгресс украинских националистов.

В первой пятерке, помимо Тягнибока, расположились известные неонацисты: лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко и бывший вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский. Тягнибок заявил, что в Раде должна быть "мощная фракция националистов", которая остановит "пророссийский реванш".

Эксперты оценивают их шансы на попадание в Раду по спискам как небольшие. Рейтинг "Свободы" около 2%. Правда, он может несколько повыситься после объединения.

Наибольшие шансы у неонацистов на одномандатных округах в Галиции. Политолог Руслан Бортник считает, что таким способом они могут претендовать примерно на 10 мест в Раде. Он отмечает, что они вместе с партией экс-президента Петра Порошенко имеют один и тот же электорат, т.е. могут отобрать у последнего часть голосов и еще больше ослабить его позиции. Это означает, что в таком объединении заинтересован президент Владимир Зеленский.

Напомним, "Свобода" прошла в Раду в 2012 году с результатом 10%. Однако на досрочных выборах 2014 года партия не преодолела барьер 5% и не попала в парламент. После 2014 года неонацистские организации стали использоваться в качестве тарана разными силами друг против друга, изображая народное недовольство. Особенно это было заметно перед президентскими выборами, когда подконтрольные Петру Порошенко организации (например, запрещенные в России "С14" и "Братство") "топили" Юлию Тимошенко, а подконтрольный главе МВД Арсену Авакову "Нацкорпус" - самого Порошенко.

Выборы в Раду состоятся 21 июля.