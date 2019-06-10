Сотрудницу "Алросы" с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы компании "Алроса" Елены Канунниковой и двух ее сообщников.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, их подозревают в краже и в незаконном обороте природных драгоценных камней. Участники преступной группировки были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей.

Во время обысков силовики нашли 500 необработанных алмазов массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов. Общая стоимость драгоценностей превышает $3 млн.

У подозреваемых также нашли более $2 млн и €500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

По делу, помимо Канунниковой, проходят гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и гражданин России Владимир Гординский, занимавшийся сбытом. Все трое арестованы.

В 2017 году сообщалось об обысках в одном из подразделений алмазодобывающей компании "Алроса".

По данным источников, следственные мероприятия велись в рамках ранее возбужденного дела, какого именно – не уточнялось. По неподтвержденным данным, был задержан сотрудник службы безопасности.

"Алроса" - крупнейший производитель алмазов в мире. Акционерами являются государство в лице Росимущества (33,02%), а также Республика Саха (Якутия) - 25% и улусы (районы) Якутии - 8%.