Сотрудницу "Алросы" с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2004) |

Сотрудницу "Алросы" с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы компании "Алроса" Елены Канунниковой и двух ее сообщников.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, их подозревают в краже и в незаконном обороте природных драгоценных камней. Участники преступной группировки были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей.

Во время обысков силовики нашли 500 необработанных алмазов массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов. Общая стоимость драгоценностей превышает $3 млн.

У подозреваемых также нашли более $2 млн и €500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.

По делу, помимо Канунниковой, проходят гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и гражданин России Владимир Гординский, занимавшийся сбытом. Все трое арестованы.

В 2017 году сообщалось об обысках в одном из подразделений алмазодобывающей компании "Алроса".

По данным источников, следственные мероприятия велись в рамках ранее возбужденного дела, какого именно – не уточнялось. По неподтвержденным данным, был задержан сотрудник службы безопасности.

"Алроса" - крупнейший производитель алмазов в мире. Акционерами являются государство в лице Росимущества (33,02%), а также Республика Саха (Якутия) - 25% и улусы (районы) Якутии - 8%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сотрудницу "Алросы" с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алроса, алмазы, кража



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети