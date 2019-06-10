07 Октября 2020
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Дмитрий тарасов Анастасия Костенко (2017) | Фото:instagram.com/tarasov23

Футболист Тарасов связал снижение количества проверок бизнеса и смертности от инфарктов

Футболист столичного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов (32) опубликовал странный пост на своей странице в Instagram.

Под снимком с женой и младшей дочерью спортсмен рассказывает, что сейчас находится в отпуске и вполне разумно старается новостей не читать. Но вот он берет смартфон и все-таки погружается в мир новостей. Вычитывает две (явно не самые актуальные из повестки последних дней) и удивительным образом находит между ними корреляцию.

"От больших новостей мозг в отпуске отключаю - надо полностью перезагрузиться. Специально ничего не читал пару дней. Но на пятый день открыл и перечитал новостные приложения за завтраком вдоль и поперек Хороший знак, значит отдохнул. Из интересного: подряд новости, что количество проверок предпринимателей снизилось на 41%, а смертность россиян от инсультов и инфарктов снизилась вдвое. Может, это как-то связано?", - иронизирует Тарасов.

В комментариях замечают, что такие странные интересы Тарасова, мягко говоря, раньше не находили отражения на его странице. "Ну что за тексты?? Вам кремль приплачивает?", - спрашивает пользователь с ником a.tyty.ty. "Бредятина сплошная. Типо умный Все вранье, открой себе ИП и тогда посмотрим что напишешь", - пишет almagul4237.

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Футболист Тарасов связал снижение количества проверок бизнеса и смертности от инфарктов

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Теги: дмитрий тарасов, новости, повестка дня, инфаркты



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