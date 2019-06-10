В Свердловской области рекультивирована земля вокруг двух посёлков, жители которых пожаловались Цуканову на засилье мух

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Нашествие мух Лазаревый Дружинино (2019) | Фото: ГФИ по Свердловской области

В Свердловской области рекультивирована земля вокруг двух посёлков, жители которых пожаловались Цуканову на засилье мух

Рекультивирована земля вокруг посёлков Лазоревый и Дружинино, жители которых пожаловались полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову на рои мух, которые неожиданно появились в окрестностях населённых пунктов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, жителей двух посёлков, расположенных в Нижнесергинском районе, пожаловались полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, что возле их домов стало слишком много мух. Причиной они посчитали то, что в крестьянско-фермерском хозяйстве Андрея Савченко поля удобряют куриным помётом. Выездная проверка, которую курировал Главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган, подтвердила нарушения. Фермер объяснил, что не один год так "питает" землю, и ранее нашествия насекомых не было. Нынешнюю ситуацию он связал с тёплой погодой в апреле-мае. Фермер заключил договор с первоуральским филиалом "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" на обработку дорог от насекомых, началась рекультивация земли, к которой привлекли две единицы техники птицефабрики "Среднеуральская".

Начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента в УрФО Лариса Полякова рассказала Накануне.RU, что рекультивация земли закончена, Россельхознадзор и Росприроднадзор держат ситуацию на контроле, а областное управление СКР возбудило по факту случившегося уголовное дело. Более подробная информация о ситуации прозвучит на сегодняшнем докладе Главному федеральному инспектору Свердловской области.

Нашествие мух Лазаревый Дружинино(2019)|Фото: ГФИ по Свердловской области

Нашествие мух Лазаревый Дружинино(2019)|Фото: ГФИ по Свердловской области

Нашествие мух Лазаревый Дружинино(2019)|Фото: ГФИ по Свердловской области

Нашествие мух Лазаревый Дружинино(2019)|Фото: ГФИ по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Свердловской области рекультивирована земля вокруг двух посёлков, жители которых пожаловались Цуканову на засилье мух

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Лазоревый, Дружинино, мухи, Николай Цуканов, Андрей Савченко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети