В Свердловской области рекультивирована земля вокруг двух посёлков, жители которых пожаловались Цуканову на засилье мух

Рекультивирована земля вокруг посёлков Лазоревый и Дружинино, жители которых пожаловались полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову на рои мух, которые неожиданно появились в окрестностях населённых пунктов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, жителей двух посёлков, расположенных в Нижнесергинском районе, пожаловались полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, что возле их домов стало слишком много мух. Причиной они посчитали то, что в крестьянско-фермерском хозяйстве Андрея Савченко поля удобряют куриным помётом. Выездная проверка, которую курировал Главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган, подтвердила нарушения. Фермер объяснил, что не один год так "питает" землю, и ранее нашествия насекомых не было. Нынешнюю ситуацию он связал с тёплой погодой в апреле-мае. Фермер заключил договор с первоуральским филиалом "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" на обработку дорог от насекомых, началась рекультивация земли, к которой привлекли две единицы техники птицефабрики "Среднеуральская".

Начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда президента в УрФО Лариса Полякова рассказала Накануне.RU, что рекультивация земли закончена, Россельхознадзор и Росприроднадзор держат ситуацию на контроле, а областное управление СКР возбудило по факту случившегося уголовное дело. Более подробная информация о ситуации прозвучит на сегодняшнем докладе Главному федеральному инспектору Свердловской области.