Прикамье на ПМЭФ заключило более 10 соглашений на 250 млрд руб., которые добавят краю 2,2 тыс. рабочих мест

Делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым на Петербургском международном экономическом форуме подписала более 10 соглашений на 250 млрд руб., которые добавят краю 2,2 тыс. рабочих мест.

Так, были подписаны четыре специнвестконтракта (СПИК): два – с ПАО "Уралкалий" на 155 млрд руб. об увеличении объемов производства калийных удобрений. Соглашения позволят создать 1,9 тыс. рабочих мест. Второй СПИК - с ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (ВКК) предполагает создание промышленного производства "Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае мощностью 2 млн тонн хлористого калия в год". Инвестиции в проект составят 87 миллиардов. Четвертый - девятилетний - специнвестконтракт край подписал с ПАО "Метафракс": в Губахе будут построены промышленные установки по производству формалина и параформальдегида. Объем инвестиций превысит 5,2 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджет Прикамья на время действия контракта составят порядка 100 млн рублей.

Край договорился с "Газпром нефтью" о производстве оборудования для освоения арктического шельфа, с "Сибур-Химпромом" - о производстве, в том числе и на экспорт, специальных пластификаторов мощностью 25 тыс. тонн в год по собственной технологии, что предполагает дополнительные инвестиции на почти 4 млрд рублей. Соглашение с АО "Карьер" включает строительство цементного завода в Чусовском - это 300 рабочих мест, ориентировочно к 2024 году.

Правительством Прикамья и "Яндекс" договорились использовать образовательные продукты компании в школах Пермского края. Для развития научно-образовательного центра (НОЦ) "Рациональное природопользование" в Прикамье будут привлечены средства компаний "Уралхим" и "Уралкалий".

"Они – основные потребители технологий НОЦа, поэтому на них будем ориентироваться. Но не только на них. У нас на территории края теперь присутствуют компании "Еврохим" и "Акрон", "Метафракс" мощно развивается. СИБУР рассматривает активно наш регион как площадку для внедрения высокоинтеллектуальных продуктов и отработки того, что у них есть. У нас собирается мощная группа компаний, взаимодействие с которыми надо транслировать в науку и образование", – отметил губернатор Максим Решетников.

Одним из наиболее значимых событий второго дня ПМЭФ-2019 стало продвижение Прикамья в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на 22 позиции вверх по сравнению с прошлым годом: в 2019 году Пермский край расположился на 25-м месте, тогда как в 2018-м был на 47-м. Продвижение в Нацрейтинге Пермского края наряду с несколькими другими регионами отметил во время пленарного заседания и президент России Владимир Путин: "Что касается динамики улучшения инвестиционного климата, то лидерами стали такие регионы, как Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым, Северная Осетия, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Ивановская и Новгородская области".

В рамках форума обсуждались и действующие проекты региона. Например, "Промобот" подписал соглашение с корпорацией "МСП", РЭЦ и ВЭБ.РФ. С РЭЦ также было подписано соглашение о продвижении товаров, работ и услуг Пермского края на мировой рынок посредством электронных торговых площадок. Кроме того, по итогам форума в Перми на базе клинической больницы "РЖД-Медицина" будет построен многофункциональный лечебный корпус с возможностью оказания первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи для работников РЖД, проживающих на территории Пермского края.