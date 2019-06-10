В Североуральске случайный прохожий спас младенца, которого выбросил из окна пьяный подросток

В Североуральске случайный прохожий спас младенца, которого специально выбросили из окна в разгар пьянки.

Инцидент произошел вечером 6 июня - пьяный подросток выбросил из окна первого этажа мальчика, который родился в марте этого года. Мать в это время удалилась в магазин.

Малыш не получил травм, так как его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

После младенца доставили в больницу, его осмотрели, ребенок травм не получил.

По данным, которые сообщили Накануне.RU местные жители, возможно, в квартире употребляли наркотики, якобы там собралась компания подростков-детдомовцев, между ними произошел конфликт.