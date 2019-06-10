В Североуральске случайный прохожий спас младенца, которого выбросил из окна пьяный подросток

07 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
окно (2018) | Фото:Накануне.RU

В Североуральске случайный прохожий спас младенца, которого выбросил из окна пьяный подросток

В Североуральске случайный прохожий спас младенца, которого специально выбросили из окна в разгар пьянки.

Инцидент произошел вечером 6 июня - пьяный подросток выбросил из окна первого этажа мальчика, который родился в марте этого года. Мать в это время удалилась в магазин.

Малыш не получил травм, так как его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

После младенца доставили в больницу, его осмотрели, ребенок травм не получил.

По данным, которые сообщили Накануне.RU местные жители, возможно, в квартире употребляли наркотики, якобы там собралась компания подростков-детдомовцев, между ними произошел конфликт.

младенца выбросили из окна(2019)|Фото: СКР

младенца выбросили из окна(2019)|Фото: СКР

младенца выбросили из окна(2019)|Фото: СКР

младенца выбросили из окна(2019)|Фото: СКР

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Североуральске случайный прохожий спас младенца, которого выбросил из окна пьяный подросток

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Североуральск, окно, младенец, выпал, покушение, СК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.03.2020 15:25 Мск Суд отменил оправдательный приговор уральскому подростку из-за брошенного из окна младенца
Ранее 23.12.2019 10:56 Мск Прокуратура намерена отменить оправдательный приговор подростку из Североуральска из-за выкинутого из окна младенца
Ранее 16.09.2019 14:46 Мск На Среднем Урале будут судить молодого человека, который выбросил из окна новорожденного младенца

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети