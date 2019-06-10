07 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
Рэпер Face (2019) | Фото: vk.com

Тюменская прокуратура признала тексты Face вредными для здоровья

Тексты песен рэпера Face содержат информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. К такому выводу пришла прокуратура Центрального округа Тюмени, которая проводила проверку по заявлению тюменского родительского комитета. Несмотря на это, прокуратура не стала менять возрастную маркировку мероприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, концерт содержал возрастную маркировку 16+, общественники, а также тюменский обмудсмен настаивали на увеличении возрастной маркировки до 18+. Прокуратура вынесла организаторам предостережение о недопустимости нарушения прав. В тюменском родкоме возмутились такому решению:

"Вот, говорится в ответе, организаторам концерта вынесено предупреждение о недопустимости нарушения 436 ФЗ о запрете информации, приносящей вред здоровью и развитию детей. Хорошо, правильно! Однако при этом правоохранительным органам дано предписание проконтролировать соблюдение заявленного изначально возрастного допуска "16+"! Вовсе не "18+", как этого требовали и родительский комитет, и детский омбудсмен А. Э. Степанов и Департамент по молодежной политике и спорту. То есть совершеннолетие, согласно логике ответа, теперь у нас начинается с 16 лет?".

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Тюменская прокуратура признала тексты Face вредными для здоровья

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Теги: Face, прокуратура, рэперы



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