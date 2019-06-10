Бывшую начальницу ветеринарной станции на Среднем Урале осудили за взятки от бизнесмена

В Камышлове судили бывшую начальницу государственной ветеринарной станции Зуайру Сапкулову.

С августа 2015 года по декабрь 2017 года она неоднократно получала от бизнесмена, который занимался реализацией молочной и мясной продукции, взятки за выдачу подложных ветеринарных свидетельств, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

Сапкулова внесла в официальные документы неверные данные о результатах лабораторных исследований молочной продукции бизнесмена, подтверждающие их качество и безопасность.

Женщину признали виновной в совершении 11 преступлений, за каждое ей назначен штраф по 10 тыс. руб., однако Сапкулову освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.