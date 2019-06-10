Рейтинг самых богатых губернаторов возглавил Паслер

Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил врио главы Оренбургской области Денис Паслер. Его доход за 2018 год составил 234 106 883 рублей.

Центр социальных инноваций "Чёрный куб", исходя из деклараций первых лиц субъектов РФ, разделил губернаторов на "мультимиллионеров" (доход более 50 млн), с доходами "выше среднего" (менее 50 млн) и "середнячки" (менее 12 млн).

Кроме Паслера, в "клуб мультимиллионеров" попали врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов (190 813 790); губернатор Московской области Андрей Воробьев (95 766 112); врио губернатора Сахалинской области. Валерий Лимаренко (89 812 331); губернатор Кемеровской области. Сергей Цивилев (70 280 608); губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (64 937 051).

Напомним, Денис Паслер, который считается близким к олигарху Виктору Вексельбергу и ранее работал в структурах "Реновы" и на руководящих должностях в органах власти Свердловской области, был назначен на пост врио губернатора Оренбуржья в конце марта. Сразу по приезду в регион он угодил в громкий скандал - жители города возмущались, что в день представления Паслера элитам ради кортежа высокопоставленных чиновников полицейские перекрыли дороги, "никого не пускали - не выпускали, в том числе и "скорую помощь".