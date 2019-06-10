07 Октября 2020
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украинские противодесантные учения, артиллерия, ВСУ (2016) | Фото:

Разведение сил в Станице Луганской сорвано

Разведение сил и средств в Станице Луганской на линии разграничения в ЛНР снова сорвано. Об этом сообщает командование украинской "операции объединенных сил". Договоренность о разведении сил была достигнута на встрече в Минске 5 июня.
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Киев обвинил в срыве процесса ЛНР и Россию, которые якобы обстреливали позиции ВСУ. Отмечается, что "следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня". Хотя понятно, что оно также не состоится.

Украинские войска в последние недели значительно усилили обстрелы Донбасса. Особенно это стало заметно после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского. Обстрелы жилых районов происходят ежедневно, в ход идут уже тяжелые артиллерийские снаряды калибра 152 мм, которые последние два года почти не применялись, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Обстрел зачастую ведется даже днем. Среди мирных жителей почти ежедневно есть раненые. Так, вчера в ДНР от осколков снарядов пострадали три человека, сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

Напомним, вопрос разведения сил поднимается постоянно с 2015 года, в том числе в Станице Луганской. Однако нигде он так и не произошел. ВСУ не прекращают обстреливать Донбасс.

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Разведение сил в Станице Луганской сорвано

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ



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