07 Октября 2020
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Образование Воронежская область
александр гусев, хакатон, цифровой прорыв (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

"Цифровой прорыв" прибыл в Воронеж

В Воронеже наканунне открылся региональный хакатон Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».Мероприятие прошло в главном корпусе Воронежского государственного университета. Второй площадкой проведения очного полуфинала в столице Черноземья стал Воронежский государственный технический университет, Как передает корреспондент Накануне.RU.

В церемонии открытия принял участие воронежский губернатор Александр Гусев,  а также директор по маркетингу АНО «Россия – страна возможностей» Никита Ничкалюк и ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

александр гусев, хакатон, цифровой прорыв(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Напомним, «Цифровой прорыв» является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе  Путина. Он проводится в 40 городах России для IT-специалистов, дизайнеров и руководителей проектов в сфере информационных технологий. Цель проекта – создать в стране новые профессиональные возможности для развития талантов в сфере цифровой экономики. Подготовка таких кадров является важнейшей задачей национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Открывая мероприятие, глава региона отметил, что Воронежская область – в числе регионов, где заявлено наибольшее количество участников конкурса. "Мы в последние годы очень много говорили о цифровизации, о цифровой экономике, о том, что это должно дать людям. Время разговоров закончилось, и пришло время действовать. Я уверен, что совместными усилиями – и благодаря тому вниманию, которое со стороны государства этому процессу уделяется, и вашими талантами, вашими способностями – мы сумеем добиться существенных результатов", – сказал Александр Гусев.

александр гусев, хакатон, цифровой прорыв(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор подчеркнул, что один из самых важных сегментов в цифровизации нашего общества – это система государственного управления. " Два-три года – и я думаю, что может даже кардинально измениться система взаимоотношений гражданина и государства, человека и представителя органа государственного и муниципального управления. Очень надеюсь, что такие изменения послужат укреплению доверия между гражданином и государством", – подытожил Александр Гусев.  

александр гусев, хакатон, цифровой прорыв(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

После официальных приветствий и просмотра презентационного ролика «Цифровой прорыв» состоялся сеанс видеосвязи с площадкой хакатона в Воронежском государственном техническом университете.

Затем все конкурсанты приступили к выполнению заданий. Лучшие участники регионального этапа попадут на финальный и самый масштабный 48-часовой хакатон страны, который состоится в сентябре этого года.

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"Цифровой прорыв" прибыл в Воронеж

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Теги: александр гусев, хакатон, цифровой прорыв



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