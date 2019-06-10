07 Октября 2020
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Река Модонкуль в Бурятии стала оранжевой (2019) | Фото: социальные сети

В Бурятии река Модонкуль из бирюзовой превратилась в оранжевую: жители в панике

Река Модонкуль в Закаменском районе Бурятии поменяла свой цвет с бирюзового на оранжевый.

Местные жители бьют тревогу в соцсетях, утверждая, что такой воды никогда не было в реке.

Как заявил глава Закаменского района Сергей Гонжитов, источником ржавой воды является законсервированная штольня "Западная" бывшего рудника "Холтосон" Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

В конце 90-х годов комбинат и шахты были закрыты. Но, как отмечает Regnum, техногенные отходы, которых за все время работы предприятия накопилось более 40 млн тонн, до сих пор представляют опасность.

Река Модонкуль в Бурятии стала оранжевой(2019)|Фото: социальные сети

Из реки Модонкуль взяты пробы воды. Минприроды, минстрою и районному руководству поручили проработать вопрос проведения экстренных мероприятий по обезвреживанию шахтных вод.

Модонкуль является притоком реки Джиды, которая, в свою очередь, впадает в Селенгу, а та - в озеро Байкал.

Ранее сообщалось о загрязнении трех рек в Якутии. Так, на льдинах реки Чульман возле одноименного поселка обнаружено загрязнение, похожее на угольную пыль.

В январе 2019 года эту реку уже загрязняла компания "Якутуголь". Предприятие было привлечено к административной ответственности.

Кроме того, в конце апреля обнаружилось загрязнение реки Верхние Нерюнгри. Грязная вода могла попасть туда во время таяния снега, проводится расследование.

Экологи полагают, что загрязнена была и река Дежневка. Если этот факт подтвердится, в отношении ГОК "Денисовский" будет возбуждено административное дело.

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В Бурятии река Модонкуль из бирюзовой превратилась в оранжевую: жители в панике

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Теги: бурятия, река модонкуль, оранжевый цвет



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