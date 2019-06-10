В Бурятии река Модонкуль из бирюзовой превратилась в оранжевую: жители в панике

Река Модонкуль в Закаменском районе Бурятии поменяла свой цвет с бирюзового на оранжевый.

Местные жители бьют тревогу в соцсетях, утверждая, что такой воды никогда не было в реке.

Как заявил глава Закаменского района Сергей Гонжитов, источником ржавой воды является законсервированная штольня "Западная" бывшего рудника "Холтосон" Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

В конце 90-х годов комбинат и шахты были закрыты. Но, как отмечает Regnum, техногенные отходы, которых за все время работы предприятия накопилось более 40 млн тонн, до сих пор представляют опасность.

Из реки Модонкуль взяты пробы воды. Минприроды, минстрою и районному руководству поручили проработать вопрос проведения экстренных мероприятий по обезвреживанию шахтных вод.

Модонкуль является притоком реки Джиды, которая, в свою очередь, впадает в Селенгу, а та - в озеро Байкал.

Ранее сообщалось о загрязнении трех рек в Якутии. Так, на льдинах реки Чульман возле одноименного поселка обнаружено загрязнение, похожее на угольную пыль.

В январе 2019 года эту реку уже загрязняла компания "Якутуголь". Предприятие было привлечено к административной ответственности.

Кроме того, в конце апреля обнаружилось загрязнение реки Верхние Нерюнгри. Грязная вода могла попасть туда во время таяния снега, проводится расследование.

Экологи полагают, что загрязнена была и река Дежневка. Если этот факт подтвердится, в отношении ГОК "Денисовский" будет возбуждено административное дело.